―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の8月8日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3902> ＭＤＶ 　　　　東Ｐ 　 -12.99 　　8/12　　上期　　　　黒転
<6871> 日本マイクロ 　東Ｐ　　 -9.98 　　8/12　　上期　　　 27.35
<3660> アイスタイル 　東Ｐ　　 -9.30 　　8/12　本決算　　　 14.80
<3675> クロスマーケ 　東Ｐ　　 -8.65 　　8/12　本決算　　　 12.50
<9755> 応用地質 　　　東Ｐ　　 -8.36 　　8/12　　上期　　　 11.14

<7718> スター精 　　　東Ｐ　　 -7.48 　　8/12　　上期　　　 34.71
<3741> セック 　　　　東Ｐ　　 -5.92 　　8/12　　　1Q　　　-15.49
<7059> コプロＨＤ 　　東Ｐ　　 -5.79 　　8/12　　　1Q　　　 42.13
<6459> 大和冷 　　　　東Ｐ　　 -5.75 　　8/12　　上期　　　 -4.58
<9449> ＧＭＯ 　　　　東Ｐ　　 -4.69 　　8/12　　上期　　　 12.22

<1417> ミライトワン 　東Ｐ　　 -4.62 　　8/12　　　1Q　　　-47.67
<2752> フジオフード 　東Ｐ　　 -4.61 　　8/12　　上期　　　-75.23
<3679> じげん 　　　　東Ｐ　　 -4.61 　　8/12　　　1Q　　　 -2.42
<6287> サトー 　　　　東Ｐ　　 -4.00 　　8/12　　　1Q　　　-21.82
<9621> 建設技研 　　　東Ｐ　　 -3.56 　　8/12　　上期　　　-11.95

<6820> アイコム 　　　東Ｐ　　 -3.51 　　8/12　　　1Q　　　-73.64
<6962> 大真空 　　　　東Ｐ　　 -3.51 　　8/12　　　1Q　　　　赤転
<3591> ワコールＨＤ 　東Ｐ　　 -2.87 　　8/12　　　1Q　　　370.62
<7715> 長野計器 　　　東Ｐ　　 -2.68 　　8/12　　　1Q　　　-29.64
<2325> ＮＪＳ 　　　　東Ｐ　　 -2.42 　　8/12　　上期　　　 18.07

<5957> 日東精 　　　　東Ｐ　　 -2.16 　　8/12　　上期　　　-11.06
<2933> 紀文食品 　　　東Ｐ　　 -1.75 　　8/12　　　1Q　　　-58.82
<9229> サンウェルズ 　東Ｐ　　 -1.67 　　8/12　　　1Q　　　　赤転
<4784> ＧＭＯインタ 　東Ｐ　　 -1.34 　　8/12　　上期　　　　黒転
<6616> ＴＯＲＥＸ 　　東Ｐ　　 -1.05 　　8/12　　　1Q　　　-81.18

<2124> ジェイエイシ 　東Ｐ　　 -0.56 　　8/12　　上期　　　 43.28
<9068> 丸全運 　　　　東Ｐ　　 -0.53 　　8/12　　　1Q　　　 10.23
<3950> ザ・パック 　　東Ｐ　　 -0.52 　　8/12　　上期　　　-17.04
<4887> サワイＧＨＤ 　東Ｐ　　 -0.36 　　8/12　　　1Q　　　 14.49
<9850> グルメ杵屋 　　東Ｐ　　 -0.20 　　8/12　　　1Q　　　　赤転

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

