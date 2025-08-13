決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 日本マイクロ、ＧＭＯインタ、サンウェルズ (8月12日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の8月8日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<3902> ＭＤＶ 東Ｐ -12.99 8/12 上期 黒転
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ -9.98 8/12 上期 27.35
<3660> アイスタイル 東Ｐ -9.30 8/12 本決算 14.80
<3675> クロスマーケ 東Ｐ -8.65 8/12 本決算 12.50
<9755> 応用地質 東Ｐ -8.36 8/12 上期 11.14
<7718> スター精 東Ｐ -7.48 8/12 上期 34.71
<3741> セック 東Ｐ -5.92 8/12 1Q -15.49
<7059> コプロＨＤ 東Ｐ -5.79 8/12 1Q 42.13
<6459> 大和冷 東Ｐ -5.75 8/12 上期 -4.58
<9449> ＧＭＯ 東Ｐ -4.69 8/12 上期 12.22
<1417> ミライトワン 東Ｐ -4.62 8/12 1Q -47.67
<2752> フジオフード 東Ｐ -4.61 8/12 上期 -75.23
<3679> じげん 東Ｐ -4.61 8/12 1Q -2.42
<6287> サトー 東Ｐ -4.00 8/12 1Q -21.82
<9621> 建設技研 東Ｐ -3.56 8/12 上期 -11.95
<6820> アイコム 東Ｐ -3.51 8/12 1Q -73.64
<6962> 大真空 東Ｐ -3.51 8/12 1Q 赤転
<3591> ワコールＨＤ 東Ｐ -2.87 8/12 1Q 370.62
<7715> 長野計器 東Ｐ -2.68 8/12 1Q -29.64
<2325> ＮＪＳ 東Ｐ -2.42 8/12 上期 18.07
<5957> 日東精 東Ｐ -2.16 8/12 上期 -11.06
<2933> 紀文食品 東Ｐ -1.75 8/12 1Q -58.82
<9229> サンウェルズ 東Ｐ -1.67 8/12 1Q 赤転
<4784> ＧＭＯインタ 東Ｐ -1.34 8/12 上期 黒転
<6616> ＴＯＲＥＸ 東Ｐ -1.05 8/12 1Q -81.18
<2124> ジェイエイシ 東Ｐ -0.56 8/12 上期 43.28
<9068> 丸全運 東Ｐ -0.53 8/12 1Q 10.23
<3950> ザ・パック 東Ｐ -0.52 8/12 上期 -17.04
<4887> サワイＧＨＤ 東Ｐ -0.36 8/12 1Q 14.49
<9850> グルメ杵屋 東Ｐ -0.20 8/12 1Q 赤転
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
