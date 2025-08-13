

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の8月8日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<5101> 浜ゴム 東Ｐ +19.89 8/12 上期 -19.74

<5288> アジアパイル 東Ｐ +15.30 8/12 1Q 264.15

<9887> 松屋フーズ 東Ｐ +8.52 8/12 1Q 270.65

<6197> ソラスト 東Ｐ +8.52 8/12 1Q 2.13

<6194> アトラエ 東Ｐ +7.39 8/12 3Q 32.87



<1414> ショーボンド 東Ｐ +6.48 8/12 本決算 4.07

<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 東Ｐ +5.81 8/12 上期 21.68

<9830> トラスコ中山 東Ｐ +2.74 8/12 上期 17.71

<7593> ＶＴＨＤ 東Ｐ +2.10 8/12 1Q -9.53

<6167> 冨士ダイス 東Ｐ +2.01 8/12 1Q 13.10



<8101> クレオス 東Ｐ +1.68 8/12 1Q 14.13

<1663> Ｋ＆Ｏエナジ 東Ｐ +0.96 8/12 上期 20.30

<9364> 上組 東Ｐ +0.86 8/12 1Q 12.35

<4072> 電算システム 東Ｐ +0.74 8/12 上期 15.25

<8999> グランディ 東Ｐ +0.70 8/12 1Q 728.00



<5981> 東京綱 東Ｐ +0.07 8/12 1Q 11.50



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

