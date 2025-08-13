―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の8月8日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<5101> 浜ゴム 　　　　東Ｐ 　 +19.89 　　8/12　　上期　　　-19.74
<5288> アジアパイル 　東Ｐ 　 +15.30 　　8/12　　　1Q　　　264.15
<9887> 松屋フーズ 　　東Ｐ　　 +8.52 　　8/12　　　1Q　　　270.65
<6197> ソラスト 　　　東Ｐ　　 +8.52 　　8/12　　　1Q　　　　2.13
<6194> アトラエ 　　　東Ｐ　　 +7.39 　　8/12　　　3Q　　　 32.87

<1414> ショーボンド 　東Ｐ　　 +6.48 　　8/12　本決算　　　　4.07
<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 　東Ｐ　　 +5.81 　　8/12　　上期　　　 21.68
<9830> トラスコ中山 　東Ｐ　　 +2.74 　　8/12　　上期　　　 17.71
<7593> ＶＴＨＤ 　　　東Ｐ　　 +2.10 　　8/12　　　1Q　　　 -9.53
<6167> 冨士ダイス 　　東Ｐ　　 +2.01 　　8/12　　　1Q　　　 13.10

<8101> クレオス 　　　東Ｐ　　 +1.68 　　8/12　　　1Q　　　 14.13
<1663> Ｋ＆Ｏエナジ 　東Ｐ　　 +0.96 　　8/12　　上期　　　 20.30
<9364> 上組 　　　　　東Ｐ　　 +0.86 　　8/12　　　1Q　　　 12.35
<4072> 電算システム 　東Ｐ　　 +0.74 　　8/12　　上期　　　 15.25
<8999> グランディ 　　東Ｐ　　 +0.70 　　8/12　　　1Q　　　728.00

<5981> 東京綱 　　　　東Ｐ　　 +0.07 　　8/12　　　1Q　　　 11.50

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース