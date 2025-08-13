韓国式サムギョプサル食堂の鉄板にウジ虫がうごめく映像が、海外のＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）で拡散され、議論を呼んでいる。この食堂はフィリピンにあるものと推定されるが、韓国のサムギョプサルに対するイメージまで悪影響を及ぼす状況だ。

１２日、ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）によると、ある海外のユーザーが「気をつけて（ｐｌｅａｓｅ ｂｅａｗａｒｅ）」とし、「サムギョプサル（ｓａｍｇｙｕｐｓａｌ）」のタグと共に、食堂で撮った映像を投稿した。

この映像では肉の鉄板に生きたウジ虫が数匹うごめきながら這う様子が映っていた。

現在、この映像は１２日基準で再生回数２６００万回を超えるなど、世界的に広がっている。コメントも１万２０００件以上が殺到し、海外のネットユーザーらの意見が飛び交っている状況だ。

しかし、映像の中の肉は韓国では通常「サムギョプサル」と呼ばない部位と見られる。 ネットユーザーらはユーチューブの映像などを参考にして衛生について物議をかもしている食堂が「Ｓａｍｇｙｕｐｓａｌａｍａｔ」だと推定した。同店はフィリピンにあるサムギョプサル専門店だ。ユーチューブでこの食堂の広報動画を探すと、ウジ虫の映像の飲食店と鉄板の形、ソースの種類や配置などが同じことがわかる。タイなど海外メディアも今回の事件について報道し、「映像の中の飲食店はフィリピン所在の韓国式バーベキュー食堂」と説明した。