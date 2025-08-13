欧州各地で山火事が相次ぎ、人命被害と大規模な避難事態が続いている。さらに記録的な猛暑まで重なり、被害規模が拡大している。

ＡＰ通信やＡＦＰ通信によると、スペイン・マドリード郊外で１１日夜（現地時間）に発生した山火事で、男性１人が全身９８％のやけどによって死亡した。スペインではカスティーリャ、レオン、アンダルシア、ガリシアなど各地で火災が発生し、数千人が避難した。

隣国ポルトガルでも、リスボンの北東約３５０キロメートル離れた地域で山火事が発生し、７００人以上の消防士が消火活動に投入された。北部地域でも小規模な火災が相次いでいる。

バルカン半島のモンテネグロでは、首都ポドゴリツァ北部の山岳地帯で山火事の消火作業中に給水タンク車が横転し、兵士１人が死亡し１人が重傷を負った。

現在、各地で１００件を超える山火事が発生しているギリシャは、欧州連合（ＥＵ）に支援を要請した。ギリシャ消防当局のバシリス・バトラコギアニス報道官は「ＥＵ民間防衛メカニズムを通じて水爆撃機４機を要請した」と述べた。

ギリシャでは先週から最大時速８８キロメートルに達する強い風が吹きつけてアテネ南部の山火事を拡大させ、すでに１人が死亡している。強風は１４日まで続く見込みだ。当局はザキントス島やペロポネソス半島アカイア地域など、西部ギリシャの一部を「最も危険な地域」に指定し、約２０の村の住民が避難した。警察は西部地域で同時多発的に火災が発生したことから、放火の可能性について捜査している。欧州山火事情報システムによれば、今年ギリシャではすでに２万２０００ヘクタール以上が焼失した。

山火事に加え、猛暑も欧州を脅かしている。フランスではこの日、全国１４のデパルトマン（県に相当）に猛暑赤警報が発令された。その他のほとんどの地域もオレンジ警報の状態だ。フランス気象局によれば、西部海岸地域を除く全域で日中の最高気温が３０度を超え、南部地域では４０度を上回った。猛暑は１３日にはやや和らぎ、赤警報地域は５県に減る見通しだ。

イタリアの１６都市、スペイン全土の１７州にも猛暑警報が出された。スペインの一部地域では最高４４度に達すると予想されている。英国でも１２〜１３日、ロンドンを含む南部地域で気温が３４度まで上昇する見込みだ。

今回の猛暑は６月末に続き今年の夏２回目で、１８日ごろまで続くとみられている。