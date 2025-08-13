ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに販売中。

今回は「越後(辛味噌)らーめん」と「チャーハン」を掛け合わせた、ローソン「らーめん信玄監修 辛味噌チャーハンおにぎり」を紹介☆

ローソン「らーめん信玄監修 辛味噌チャーハンおにぎり」

発売日 ：2025年8月12日(火)

税込価格：184円

販売店舗：北海道内のローソン店舗(724店：2025年6月末時点)

ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに販売中。

北海道内のローソン店舗(724店：2025年6月末時点)では、『からあげクン らーめん信玄監修コク味噌らーめん味』のほか、らーめん信玄監修の冷し麺やおにぎり、北海道の人気菓子店「暁パティスリーフルタ」が監修したスイーツなど計7品が楽しめます☆

「らーめん信玄」の人気メニューの一つである「越後(辛味噌)らーめん」と「チャーハン」を掛け合わせたおにぎりです。

ピリリと辛い辛味噌とラードがきいたチャーハンの相性は抜群で、麺類と合わせても美味しい、夏にピッタリの商品です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「越後(辛味噌)らーめん」と「チャーハン」を掛け合わせ！ローソン「らーめん信玄監修 辛味噌チャーハンおにぎり」 appeared first on Dtimes.