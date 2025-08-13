旨味たっぷりのスープの味わいをイメージ！ローソン「からあげクン　らーめん信玄監修コク味噌らーめん味」

ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに販売中です。

今回は、ローソン「からあげクン らーめん信玄監修コク味噌らーめん味」を紹介☆

ローソン「からあげクン らーめん信玄監修コク味噌らーめん味」

発売日 ：2025年8月12日(火)

税込価格：268円

販売店舗：北海道内のローソン店舗(724店：2025年6月末時点)

北海道内のローソン店舗(724店：2025年6月末時点)では、『からあげクン らーめん信玄監修コク味噌らーめん味』のほか、らーめん信玄監修の冷し麺やおにぎり、北海道の人気菓子店「暁パティスリーフルタ」が監修したスイーツなど計7品が楽しめます☆

「らーめん信玄」は、北海道外からの観光客も訪れる有名店です。

中でも人気No.1メニューとなっているのが、豚骨ベースのスープに玉ねぎの甘味と味噌のコク・まろやかさが溶け込んだ「信州（コク味噌)らーめん」です。

ローソン「からあげクン らーめん信玄監修コク味噌らーめん味」はこの旨味たっぷりのスープの味わいをイメージしたからあげクンです。

