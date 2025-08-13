「お客さんのためにも、フルメンバーで戦ってほしかったですね」

テレビ解説でこう苦言を呈したのは、阪神OB会長の掛布雅之氏。12日の広島戦、主力の佐藤輝明、中野らをスタメンから外して臨んだ藤川球児監督に対して向けられたものだ。

「佐藤、元気でしょ？ 4番、サードの佐藤を外して欲しくなかったですね」

掛布氏は現役時代、佐藤輝と同様、左打ちの大砲として、「4番・三塁」を担った。「ミスタータイガース」として絶大な人気を誇り、多少のケガでもスタメンを張り続け、663試合連続出場を記録。後年、「タイトルよりもこだわっていた」と話したように、ファンあってのプロ野球を体現した。「阪神の顔」になりつつあるサトテルのスタメン落ちには、納得がいかなかったようなのだ。

掛布氏の舌鋒は止まらず、中野が六回裏の守備から途中出場したことについても、「どういう意図で（スタメンから）外したのか聞いてみたい。途中からだと休養にならない」などとブツブツ。試合も2−9と大敗したとあって終始、ゴキゲンななめだった。

阪神は現在9連戦の真っ只中。11日の広島戦は雨天中止となったものの、藤川監督はこの日、佐藤輝、中野に休養を与え、4番に若手の前川を起用した。チームは試合前時点で2位巨人に12ゲームの大差をつけ、優勝マジック28が点灯中。今後を見据えて主力を休ませることに、そこまで目くじらを立てる必要もなさそうだが、さる球団OBはこういう。

「特にメディアで評論活動や動画配信をしているOBは、藤川監督から“塩対応”を受けているケースが少なくない。うっかりチーム情報をしゃべって、外部に漏らされることを良しとしていないからです。とはいえ、関西のOBにとって、阪神ネタが入ってこないのは死活問題。評論活動、YouTube活動に勤しむ掛布さんも、藤川監督の秘密主義に頭を抱えている一人でしょう」

おまんまの食い上げが理由で苦言を連発していたとすれば、それこそ逆恨みでしかないが……。

このところスポーツニュースは、広島・広陵高野球部内で発覚した集団リンチ事件一色だ。名門校が出場中の甲子園大会を途中辞退するという、前代未聞の異常事態にまで発展している。この事件は、いわば「甲子園至上主義」の歪みが招いた惨劇と言っても過言ではない。だとすれば、その“元凶”とは何なのか。高校野球を取り巻く異様な実態とは。

