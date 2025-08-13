日本人先発右腕の明暗が分かれた。

【もっと読む】前代未聞！ 広陵途中辞退の根底に「甲子園至上主義」…それを助長するNHK、朝日、毎日の罪

日本時間12日のエンゼルス戦に登板したドジャース・山本由伸（26）は4回3分の2をメジャー移籍後ワーストとなる6失点、6四死球の大乱調で8敗目。大谷翔平（31）の3試合連続42号ソロは空砲に終わった。

一方、パドレス・ダルビッシュ有（38）はジャイアンツ戦で6回を4安打1失点。打線の援護もあって今季2勝目をマークした。

今月、両軍の本拠地で予定される計6試合の直接対決を前に最大9あったゲーム差はパドレスの猛烈な巻き返しで1と縮まった。

パ軍の勢いが増しているのは7月末のトレードデッドラインでの積極的な補強が功を奏しているからだ。

大リーグに詳しいスポーツライターの友成那智氏がこういった。

「今季のパドレスは開幕から打線が低調（総得点493=リーグ12位、総本塁打100=同14位）で、投手陣の足を引っ張ってきた。トレード期限を前に野手だけでも4人を獲得し、そのうち外野手のロレアノが移籍後は10試合で1本塁打、8打点、捕手のフェルミンが打率.370、1本塁打、5打点と期待通りの働きを見せています。移籍組の活躍もあって、8月は総得点67、打点ともリーグ4位と攻撃力の上積みに成功した。元々、パ軍にはタティス（21年本塁打王）、アラエズ（24年まで3年連続首位打者）、ボガーツ（シルバースラッガ賞5度）ら好打者が揃っているだけに、打線の勢いは止まりそうにありません」

投手陣はダルに加えて右肩の不調で離脱していたエース格のキングが復活。ローテには実績のある投手が名を連ねている上、リリーフ陣も鉄壁な布陣だ。

「守護神スアレス（33セーブ）、セットアッパーの右腕エストラーダ（4勝4敗、防御率2.47）とメジャーを代表するブルペン陣に、新たにアスレチックスからミラー（21セーブ）が加わり、より強固になった。得点力が増した打線、安定感のある投手陣はドジャースをもしのぐだけに、宿敵同士の地区優勝争いは最後までもつれると思う」（前出・友成氏）

直接対決6試合でド軍が大きく負け越せば、金満球団の牙城が崩れそうだ。

◇ ◇ ◇

このところスポーツニュースは広島・広陵高野球部内で発覚した集団リンチ事件一色だ。名門校が出場中の甲子園大会を途中辞退するという、前代未聞の異常事態にまで発展している。この事件は、いわば「甲子園至上主義」の歪みが招いた惨劇と言っても過言ではない。だとすれば、その“元凶”とは何なのか。高校野球を取り巻く異様な実態とは。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。