小さな「異変」に胸がざわついたのは、2022年10月13日だった。

開幕を控えたカタールW杯に向けて特別号を発刊するに当たって取材を依頼、取材場所近くの銀座8丁目・博品館の前でタクシー移動の釜本さんを待った。いつものように待ち合わせ時間前に到着した釜本邦茂さんが、タクシーから降りる際に少しだけふらついた。

「なんや最近足に力、入らへんのよ。足も細なったしな」──。

23年7月20日付の日刊ゲンダイ紙面から連載「ガマッチョの真実」がスタート（全68回）。大阪市の釜本企画事務所、豊中市の自宅で取材を重ねた。

14年に発症した喉頭がんは快癒していたが、23年に入ると体重減と筋力低下に悩まされ、体調不良も重なって病院通いが増えた。

日刊ゲンダイで釜本コラムが始まった05年1月以降、多くの金言をいただいた。日本代表のボール保持率の高さが持てはやされると「そんなにボールを離したくないのやったら、家に持ち帰って床の間に飾っとけばええやろ」。無得点の負け試合で「前線からの守備に貢献した」と胸を張るFWには「そんなアホなこと、恥ずかしいから人前で言いなさんな」。言葉は時に辛辣だったが、根底には日本サッカーのレベルアップを願うサッカー愛にあふれていた。

誰よりも「釜本2世」の出現を待ち焦がれていた。ゆえに1968年メキシコ五輪銅メダル・得点王の自身を超える点取り屋が出てこない状況を憂えた。

「4年に1度、まるで亡霊のようにメキシコではようやった、釜本は凄かったという話題が出る。いつになったら日本サッカーは次のステップに進めるのか？ 現役の代表選手たちは、もっと踏ん張らなアカンやろ」

メキシコ五輪後、サッカー界の寵児となった釜本さんの元には西ドイツ（当時）1部の1860ミュンヘン、2部のザールブリュッケン、フランス1部のマルセイユなど計6クラブから獲得オファーが届いた。

長嶋茂雄さんの訃報の同日、心停止の危篤状態に陥った

「日本サッカーの父・クラマーさんにも相談したら『西ドイツの名の知れた強豪を選べ』と言われたが、まず（かつてのサッカー留学先で馴染みのある2部）ザールブリュッケンでドイツにより慣れ親しみ、結果を残してステップアップするのがベストと決断して『後はサインだけ』というところまで話は進んだ」

ピッチ外では「人見知りで人の輪にパッと入っていけない性格。何事も慎重に推し進める」ことを信条とする釜本さんらしい堅実な選択だった。

もっとも69年にウイルス性肝炎を罹患したことで海外移籍話は流れてしまった。釜本さんが初の欧州組になっていたら、93年のJリーグ発足、98年のW杯初出場、02年のW杯初開催は「10年早く実現したのでは？」と聞くと「さぁ〜どうやろうなぁ〜」と言いながら口元を少しだけ緩めた。

6月3日午前6時39分に「ミスタープロ野球」長嶋茂雄氏が死去した。

釜本さんの早大サッカー部の3学年上で元JFA副会長の野村尊敬氏は「野球のレジェンドがサッカーのレジェンドを天国に引っ張ってしまわないか？ そんな胸騒ぎがして……」修子夫人のスマホに電話を入れた。

記者も同じ思いから同日夕方に「お変わりはありませんか？」とラインを送った。返答は、容体が急変して病院に緊急搬送されて6月3日には心停止の危篤状態に陥ったという驚愕の内容だった。

自宅のベッドで療養生活を送っていた釜本さんは、夫人の献身的なサポートで口から普通食を取ったり、コーヒーをストローで飲んだり、記者の手土産のスポンジケーキをひと口大にして交互に食べた。そんな2人の仲むつまじい光景を思い出しながら、冥府に旅立った釜本さんに合掌──。

（絹見誠司／日刊ゲンダイ）

▽釜本邦茂（かまもと・くにしげ） 1944年4月15日、京都市生まれ。山城高から早大。68年メキシコ五輪銅メダルの立役者となり、7ゴールで得点王。日本代表国際Aマッチ通算76試合で歴代1位の75得点（2位は三浦カズの55得点）。ヤンマーでは日本リーグ7回優勝。通算202得点（251試合）。84年に現役引退。JリーグG大阪の初代監督を務め、JFAでは副会長などを歴任。2005年に日本サッカー殿堂入り。病気療養中の8月10日、肺炎で死去。81歳だった。