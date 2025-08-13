ドジャース・山本由伸（26）が日本時間12日、11勝目をかけて敵地アナハイムでのエンゼル戦に登板。初回に先頭弾を許し、5回途中6安打1本塁打6四死球、6失点で降板し、8敗目を喫した。14日には大谷翔平（31）が古巣相手に今季9試合目のマウンドに上がる。

ドジャースタジアム、エンゼルスタジアムを結ぶ州間高速道路にちなんで「フリーウエーシリーズ」の呼称で知られる両軍による交流戦。意外にも、ここまでド軍が73勝78敗と負け越している。

今年5月の対戦では菊池雄星（34）に6回途中3安打1失点に抑えられるなど、投打の歯車がかみ合わずにスイープされた。エ軍相手に2010年以来、15年ぶりの3連敗を喫して話題になった。

このフリーウエーシリーズは単なる交流戦と軽視できない。対エンゼルス戦の結果が、シーズンの成績を左右するケースが少なくないからだ。

前回、3タテを食らった10年はナ・リーグ西地区4位に終わるなど、エ軍相手に負け越した計5シーズンのうち、ポストシーズン（PS）進出を逃したのは3度（10年以降）。

16、19年はPSに進出したものの、歴史的な敗退を繰り返した。16年はリーグ優勝決定シリーズまで勝ち上がったとはいえ、カブス相手に2勝4敗。28年ぶり（当時）のワールドシリーズ出場を逃した上に、結果的にカブスの108年ぶりの世界一を後押しし、ヤギの呪いを解いてしまった。

さらに19年は地区シリーズで、05年に本拠地をワシントンに移転して以来、球団史上初のPS進出を果たしたナショナルズに2勝3敗で競り負け。ワイルドカードで出場し、勢いに乗ったナ軍は球団史上初の世界一を成し遂げた。

ド軍は11日現在、地区首位とはいえ、2位で宿敵のパドレスが1ゲーム差と迫っており、首位陥落は時間の問題。計4球団で混戦模様のワイルドカード争いを強いられる可能性もあるのだ。

今回の3連戦ですでに1敗。もし負け越すようなら、ド軍はお先真っ暗だ。

