【甲子園で勝つ野球】横浜高では「100試合に1回」のプレーまで練習させてきた。たとえば…

甲子園で勝つためには何をして、どう戦えばいいのかーー。横浜高校（神奈川）在任中に春夏通算16度の甲子園で3度の優勝に導いた元野球部長の小倉清一郎氏が本紙で連載した2011年7月の「鬼の遺言」から24年12月の「鬼の秘伝書」までの通算13年半、計400回を超える「鬼」シリーズの中から「甲子園での勝利」につながる回を厳選して再掲載する。

今回は【「1点をもぎ取る（死守する）」プレー】について。

実戦を想定し、私が考案した「投内外連係プレー」がある。

無死もしくは1死一、三塁で、一塁後方の浅いファウルフライが飛んだ時の守備の備えだ。

微妙な当たりなら、一塁手、二塁手、右翼手の3者が打球を追う。捕球した者は、一塁走者が二塁へタッチアップしても直接二塁へ投げてはダメ。ノーバウンドの送球なんて言語道断。送球の軌道が高くなり、それを見た三塁走者が本塁へタッチアップ。悠々と生還してしまう。だから巧みに各選手が中継に入るのだ。

まず投手は三塁走者のタッチアップに備え、中継のためにボールの落下点と本塁の中間点に入る。

遊撃手は一塁走者のタッチアップに備え、できる限り落下点に近い所まで走る。ここで中継する場合は、いつものように左回りではなく、あえて右から回る。これは右からなら、三塁走者の動きを目で牽制しながら二塁へ投げられるからだ。

通常、遊撃手は二塁ベースに入ってしまうところだが、これだと中継する者がいなくなる。二塁ベースには中堅手が入る。

左翼手は捕球した者が飛び出した三塁走者を刺そうと三塁に送球し、それた時に備えて三塁後方をカバー。二塁よりも三塁の方が送球の距離が長く、暴投の可能性が高い。

もし、三塁走者を三本間に挟んだ時は、左翼手は速やかに三塁ベースへ。三塁手、捕手、左翼手、投手を加えた4人でランダウンプレーをするためだ。

このプレーは遊撃手がカットマンになり、中堅手が二塁ベースに入るところがミソ。「投内外」が一体となった一番合理的な連係だ。これが基本形となる。

同じようなライトのファウルゾーンへ打球が飛び、二塁手か右翼手のどちらかが捕れそうな時、今度は一塁手が二塁ベースとの間に中継に入る。

この場合は遊撃手は二塁ベースへ。中堅手はその後方をカバーすることができる。基本形をベースに各自が声やアイコンタクトで対応すればいい。

同じ場面で三塁側へ飛んだら、二塁手が三遊間付近までカットに走る。先ほどの基本形が鏡のように逆になるだけ。

これは攻撃時にも応用する。一塁走者は必ずタッチアップ。相手の守備が二塁へダイレクトに送球してくれれば、それを見て三塁走者はゴー。確実にセーフになる。

多村仁志（元横浜、ソフトバンクなど）が在籍していた頃、このケースで三塁走者の多村が生還し、1点を取ったことがある。50試合に1回しかないプレーでも、いつ起こるかは分からない。これはファウルグラウンドが広い甲子園で優勝するための「1点を死守する（もぎ取る）」プレー。備えておかなければ、大舞台で笑うことはできない。

（小倉清一郎／元横浜高校野球部部長）