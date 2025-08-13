俳優の瀬戸朝香（48）が、夏休みに訪れた久米島での家族ショットを公開し、多くの反響が寄せられている。

2007年に、元V6の井ノ原快彦（49）と結婚し、15歳の長男、11歳の長女と、2人の子どもがいる瀬戸。2024年9月1日に更新したInstagramでは、「中学3年生になる息子 間も無く身長抜かれます笑 ほんと、大っきくなったな」と、長男との親子ショットを公開し、「息子さん 後ろ姿がイノッチにソックリ」「ホントパパそっくりですね」と、話題になっていた。

2025年8月12日には、「夏休み 帰国した子どもたちとの時間… 一緒にいる期間は目いっぱい楽しむ！ 今、一番大切なことなのであーる やばっ！娘にも身長抜かれるかな」と、子どもたちが留学先のイギリスから帰国していることを明かし、夏休みに訪れた久米島での家族ショットを公開した。

この投稿に「ますます息子くん パパ似ですね」「撮っているのはお父さんかな」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）