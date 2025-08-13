吉岡里帆『ar』“幻の表紙” 美へそ大胆披露に反響相次ぐ「最高にきれいです！」「幻の表紙も美しい！」
俳優の吉岡里帆が、13日までに自身のインスタグラムを更新。ファッション誌『ar』9月号（主婦と生活社）の表紙を飾ったことを報告した。
【写真あり】吉岡里帆『ar』“幻の表紙”で美へそ大胆披露
吉岡は、美へそが見える大胆なショットなどを添えて「久しぶりのarという事で編集部の皆様筆頭にヘアメイク、スタイリング、撮影と練りに練って作って下さいました♪どちらにするか最後まで慎重に考えて頂き1枚目に。幻の表紙の色校正も…皆様はどちら派？」と紹介。
ファンからは「めっちゃかわいい！」「最高にきれいです！」「幻の表紙も美しい！」「かわいすぎる！」などといった声が寄せられている。
【写真あり】吉岡里帆『ar』“幻の表紙”で美へそ大胆披露
吉岡は、美へそが見える大胆なショットなどを添えて「久しぶりのarという事で編集部の皆様筆頭にヘアメイク、スタイリング、撮影と練りに練って作って下さいました♪どちらにするか最後まで慎重に考えて頂き1枚目に。幻の表紙の色校正も…皆様はどちら派？」と紹介。
ファンからは「めっちゃかわいい！」「最高にきれいです！」「幻の表紙も美しい！」「かわいすぎる！」などといった声が寄せられている。