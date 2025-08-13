8月12日、鈴木奈々がInstagramを更新した。

【写真】カフェでのくつろぎSHOTも公開

鈴木は、自身のInstagramアカウントにて、韓国発の人気キャラクター・MOMOREI (モモレイ）のポップアップショップに父親と訪れたことを報告すると、並んでぬいぐるみを持った親子ショットを掲載。

そして、「私お父さんの事は好きだけどファザコンではないです お父さんは車で色々連れてってくれるの」と明かし、「けしてお父さんの事アッシーだとは思ってません!笑笑 父さん喜んでくれてるからありがたいです」「#お父さん59歳 #O型 #優しい」などとハッシュタグを添え、父親との関係について綴った。

この投稿に対し、ファンからは、「カッコ良いお父さん」「仲が良いですね！」「めちゃめちゃ可愛い」「素敵な親子」などの反響が寄せられている。

2012年には約350本のテレビ出演を果たし、ブレイクタレントランキング女性部門第1位を獲得した鈴木。現在も多数のバラエティ番組を中心に活躍している。

また、Instagramでは父親とのプライベートの様子を公開することもあり、5月3日にも、「お父さんと原宿のカフェでコーヒー飲みました」「いつもありがとう」などと綴り、父親とカフェでくつろぐ姿などを公開していた。

画像出典：鈴木奈々オフィシャルInstagramより