「ファッションで失敗している人」は知らない“身だしなみに関する5つの常識”
―［メンズファッションバイヤーMB］―
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第544回をよろしくお願いします。
今回はファッションに関する質問をchat GPTで5つ出してもらい、それに回答する形で進めていきます。
◆Q1.「レギュラーカラー」と「ワイドカラー」の使い分けは？
ユニクロのビジネスシャツでもレギュラーカラー、ワイドカラー、ボタンダウンカラーと様々な襟のバリエーションがありますが……おそらくほとんどの方が「なんとなく」で選んでいるのではないでしょうか？
レギュラーカラーはご存じの通り通常の襟の形。名前の通り最もスタンダードです。ボタンダウンは襟先にボタンがついたスポーティなモデル。元々はイギリスの馬上競技であるポロを行う際に襟がバタつかないように開発されました。
◆華やかな印象になるがワイドカラー
アイロンをかけずともある程度襟が綺麗に見えるので合理主義のアメリカ人に好まれ普及しました。合理的な反面フォーマルには不向きとされています。そして、ワイドカラーとは襟が左右に広がったように見える形のこと。しかし、これだけでは何を以てワイドカラーを選ぶべきかよくわからない人も多いでしょう。
ワイドカラーはその形状からネクタイを締めた時に真価が発揮されます。通常の襟よりも横に開いた状態になっているため、ネクタイが目立ちやすく、華やかな印象になるがワイドカラーです。ビジネススーツはダークトーンが多く地味なものですが、ネクタイだけは柄や色が許されています。そのネクタイがより強調されるのがワイドカラー。
◆シーンに合わせて向いているほうを選ぶ
それだけにパーティシーンや印象を大事にする営業マンの方などに好まれます。確かにこの襟の開きだけで印象はかなり華やかに、悪く言えば少し「遊び人」っぽくも見えるのがワイドカラー。夜の街に行く、成功している営業マンに見られたい、おしゃれだと思われたいなどにはうってつけでしょう。一方で公務員、銀行マンなどお堅いお仕事には不向きとも言われています。
また、ネクタイを締めずともワイドカラーは開いた形状から胸筋が発達しているように見えるため逆三角形体型を演出できます。しかし、基本ビジネスシーンで好まれる形状だけに「ややオジサンっぽく」見られることも。このようにどれも一長一短なのでシーンに合わせて選べるようにしたいですね。
◆Q2.Tシャツの首元がヨレやすいのは素材のせい？ 縫製のせい？
夏は1度着ただけで汗だくになるため、どうしても洗濯回数が増えてしまいます。すると気になるのが「Tシャツの首元」、洗うたびにダメージが蓄積され伸びてしまうもの。伸びた襟を見て「これは生地が悪いのかな……」と誰しも考えてしまったことがあるでしょう。
系の細い上質な薄手コットンなどの場合、比較的首元は伸びやすい。反面ポリエステルやスパンデックスなどを混紡した生地の場合は伸長性だけでなく回復性も高いので伸びてもしっかり元に戻る力があるのです。
しかしながら、コットンなどの伸びやすくナイーブな生地の方が風合いは美しく見える傾向があるので、耐久性が高ければ良いというワケでもありません。
◆本当に伸びにくいものがほしいなら格安のヘインズ
また、縫製や始末によっても異なります。バインダーと呼ばれる別布を首元につければその分丈夫になりますが、代償にややアンダーウェアぽい印象がつくことも忘れてはなりません。バインダーをつけずにシングルステッチで仕上げるとミニマルでスマートな印象を作れますが、その分伸びやすくなったりします。
