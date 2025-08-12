とちぎテレビ

戦前の日本とアメリカの交流の象徴だった「青い目の人形」は、太平洋戦争が始まると「敵国の人形」とみなされ、壊されたり焼かれるなどしました。その一方で、鹿沼市で大切に保存され今も残る人形２体が、１２日から鹿沼市役所で展示されています。

鹿沼市役所の１階・多目的ホールで始まった、戦後８０年の記念資料展に合わせて「青い目の人形」２体が展示されました。

「青い目の人形」は、１９２７年・昭和２年に当時悪化しつつあった日本とアメリカの関係回復を目的に、アメリカから全国の小学校などにおよそ１万２千体が贈られ、このうち県内には２１３体が届きました。しかし太平洋戦争が始まると、「敵国の人形」とみなされて壊され、残った人形は全国でおよそ３００体といわれ、栃木県内に残っているのは６体ということです。

今回、展示されているのは中央小学校と粟野小学校に保存されている人形です。中央小学校の人形は、高さ４８センチで１９６８年に学校の倉庫から見つかりました。修理が行われていて、金色の髪や緑色のスカートになっています。

粟野小学校の人形は、高さ３５センチで茶色の髪です。昭和３０年ごろに日本人形と一緒に倉庫で発見され、１９７７年に「メリー」と命名されています。どちらの人形も、横にするとまぶたを閉じる仕掛けが施されていて今でも健在ということです。

ほかにも資料展では、１９４５年の鹿沼空襲の際に実際に投下された焼夷弾や空襲に備えるための鉄の帽子など、およそ２０点が展示されています。資料展は今月２５日まで開かれています。