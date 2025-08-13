◇第107回全国高校野球選手権第8日 2回戦 健大高崎 ― 京都国際（2025年8月13日 甲子園）

史上初の「前年春夏王者の夏初戦対決」となった2回戦で、24年選抜王者の健大高崎（群馬）は同年夏優勝の京都国際と対戦。3―4とリードされた4回、選抜優勝の立役者・佐藤龍月（3年）が甲子園復帰登板を果たした。

先発左腕の下重賢慎（3年）が初回、セーフティースクイズと適時打で2失点。3回1死満塁から京都国際の先発・西村一毅（3年）の暴投で1点を返し、さらに5番・小堀弘晴（3年）が三塁線を破る2点適時二塁打を放って3―2と逆転した。

しかしその裏、下重が2死から連続長短打を浴びて2点を失い、再び追いかける展開に。4回から2番手左腕・山田遼太（3年）が登板したが、2死一、三塁のピンチを迎えると、佐藤がマウンドへ上がった。昨春選抜優勝の立役者ながらは昨年8月に左肘のトミー・ジョン手術を受け、今年6月に実戦復帰。最初の打者を遊ゴロに仕留めて追加点を許さなかった。

最速158キロを誇る背番号1の右腕・石垣元気（3年）はベンチスタートで、ブルペンで投球練習を行っている。