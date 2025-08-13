ドライブの目的地にしたい「サービスエリア・パーキングエリア」ランキング！ 2位は神奈川県の「EXPASA海老名」、1位は？【2025年調査】
休憩や給油のためだけでなく、“そこに行くこと”自体が旅の目的になるサービスエリアやパーキングエリア。絶品グルメやショッピング、体験型施設などがそろい、わざわざ足を運びたくなる場所も少なくありません。
All About ニュース編集部では、2025年7月24日、全国10〜60代の男女250人を対象に、全国のサービスエリア・パーキングエリアに関するアンケートを実施しました。
その中から、ドライブの目的地にしたい「全国のサービスエリア・パーキングエリア」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「とにかく広くていろいろなものがある！という印象があります」(20代女性／岐阜県)、「メロンパン目的にドライブしたことがあるほど、名物のメロンパンが美味しいから」(20代女性／神奈川県)、「ここに遊びに行くというのもありだと思う」(30代男性／広島県)といった声が集まりました。

※回答者からのコメントは原文ママです
回答者からは「海に囲まれた人工島に作られたサービスエリアで、東京湾をパノラマ上に望めるだけでなく、海底トンネルも楽しみです」(60代男性／兵庫県)、「海ほたるパーキングエリアが断トツで行きたいです。夏のお出かけに最高です。海を見ながら美味しい料理を満喫したいです」(50代女性／新潟県)、「フォトスポットもありたくさんのお店があり、海が見えて非日常を感じられるから」(30代女性／滋賀県)といった声が集まりました。
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
2位：EXPASA海老名 下り線（神奈川県・東名高速道路）／33票神奈川県にあるEXPASA海老名は、グルメやショッピングなど多彩な施設が集まる人気のサービスエリアです。広々とした敷地には、地元の特産品を扱うショップや全国の有名グルメ店が並び、訪れるだけで旅行気分を味わえます。ドライブ途中の休憩だけでなく、目的地として訪れる人も少なくありません。
回答者からは「とにかく広くていろいろなものがある！という印象があります」(20代女性／岐阜県)、「メロンパン目的にドライブしたことがあるほど、名物のメロンパンが美味しいから」(20代女性／神奈川県)、「ここに遊びに行くというのもありだと思う」(30代男性／広島県)といった声が集まりました。
1位：海ほたるパーキングエリア 上り線／下り線（千葉県・東京湾アクアライン）／80票東京湾に浮かぶ人工島にある海ほたるパーキングエリアは、360度の大パノラマと多彩な施設が魅力です。展望デッキからの絶景や、ここでしか味わえない名物グルメ・お土産が人気を集めています。海に囲まれたロケーションは非日常感たっぷりで、ドライブの目的地として多くの人に選ばれています。
回答者からは「海に囲まれた人工島に作られたサービスエリアで、東京湾をパノラマ上に望めるだけでなく、海底トンネルも楽しみです」(60代男性／兵庫県)、「海ほたるパーキングエリアが断トツで行きたいです。夏のお出かけに最高です。海を見ながら美味しい料理を満喫したいです」(50代女性／新潟県)、「フォトスポットもありたくさんのお店があり、海が見えて非日常を感じられるから」(30代女性／滋賀県)といった声が集まりました。
