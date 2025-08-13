ホンダの独自車載OS「ASIMO OS」を搭載！

アキュラRSXプロトタイプ｜Acura RSX Prototype

「RSXプロトタイプ」は、2026年に北米市場に投入される新型EVを予告するモデル。

新型「RSX」は、自社開発の新型EVプラットフォームを採用した最初のモデルとなり、今年1月にラスベガスで開催された世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2025（コンシューマー・エレクトロニクス・ショー）」で発表された独自の新オペレーティングシステム「ASIMO OS」を搭載する。

このたびティザーとして公開された写真からは「RSXプロトタイプ」のフロントマスクの一部が確認できる。このモデルは、2024年の「モントレー・カー・ウィーク」で公開されたアキュラ「パフォーマンスEVコンセプト」をベースにしたダイナミックなデザインのSUVだ。

アキュラ・パフォーマンスEVコンセプト｜Acura Performance EC Concept

新型RSXは、オハイオ州にあるホンダEVハブのフレキシブル生産施設において、アキュラ・インテグラと同じ生産ラインで、米国内およびグローバルで製造された部品を使用して生産される最初のEVになる。