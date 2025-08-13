◇イングランド・リーグ杯1回戦 ブリストル・シティー2―0ミルトン・キーンズ（2025年8月12日 アシュトンゲート）

サッカーのイングランド・リーグ杯1回戦が12日に各地で行われ、ブリストル・シティー（イングランド2部）の日本代表MF平河悠（24）が今季公式戦初得点を決め、チームの2回戦進出に貢献した。

ミルトン・キーンズ戦（4部相当）の後半開始から出場。1点リードの同16分に右からのクロスをエリア内で収めると、カットインして右足で豪快にネットを揺らした。

チームは今季3―4―2―1システムを採用。平河は左ウイングバックで起用され、リーグ開幕シェフィールドU戦では強度の高い守備で2得点の起点になった。9月には日本代表の北中米遠征。6月に続く招集を目指し、より数字と勝利に絡んでいく。

2部サウサンプトンは1―0で3部ノーサンプトンに競り勝った。菅原由勢はフル出場。松木玖生は後半18分からイングランドで公式戦初出場を果たした。

2部ブラックバーンの大橋祐紀は1―2で敗れた3部ブラッドフォード戦に後半28分から出場した。

2部コベントリーは3部ルートンに1―0で勝利。坂元達裕は後半18分から出場した。

2部ストークは90分を終えて0―0で突入した4部ウォルソールとのPK戦を4―3で制した。瀬古樹は後半33分まで出場した。