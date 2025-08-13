ワコールのブラが進化！「NUE」で叶える芯のある美しさ

自分らしく、芯のある美しさを引き出してくれるランジェリーが、またひとつ誕生しました。「STUNNING LURE（スタニングルアー）」と「ワコール」が協業し、2025年秋冬の新ライン「NUE（ヌアー）」をスタート。下着をファッションの一部として楽しむ女性に向けた、ヘルシーかつモードな2アイテムが登場します。身につけることで自分をもっと愛せる、新しいインナーの提案です。

ファッションに馴染む洗練ブラ

「NUE」第一弾として登場する［バンドゥブラ］（7,700円／税込）は、WHITE・PINK・BLACKの3色展開、サイズはM・L。

なめらかなベア天竺素材で、やさしくフィットする着け心地が魅力です。左右一体型の立体パッドは取り外し可能で、自然なシルエットと安定感のあるバストラインを実現。

左サイドのホック＆ボーン仕様で背中まで美しく整い、着脱式ストラップでコーディネートも自由自在。まさに「洋服が生きるブラ」と呼ぶにふさわしい一着です。

着映える補整×透け感ビスチェ

もうひとつの注目は、［コルセットビスチェ］（24,200円／税込）。LIGHT BROWN・BLACKの2色展開で、サイズはM・L。

シアー素材を取り入れた艶やかで洗練されたデザインは、まるで1枚のアウターのよう。6枚接ぎの立体設計とカップつき構造で、補整力がありながらも驚くほど快適。

ストラップも着脱可能で、トップスと重ねても単体でも楽しめる、自由度の高いアイテムです。ファッション性と機能性を両立させた、今季注目のランジェリー♡

芯のある美しさを纏う新定番

“洋服が生きる下着”をテーマに誕生した「NUE」は、ただ整えるだけでなく、自分の個性やファッションを引き立ててくれるインナーウェアです。

ミニマルでモードなデザインと機能性のバランスが絶妙で、着る人の「今の自分らしさ」を美しく演出してくれます。

日々のスタイリングの一部として、下着をもっと自由に楽しみたい女性にこそぴったり。「NUE」は、あなたの芯のある美しさをそっと後押ししてくれる存在になるはずです。