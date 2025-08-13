テラーノベル発の人気小説がコミカライズ！『仮面夫婦〜夫の不倫備忘録〜』、コミックシーモアで独占先行配信
テラーノベルは、トーハンと共同設立したコミックレーベル「テラーコミックス」にて、テラーノベル発の人気小説『仮面夫婦〜夫の不倫備忘録〜』がコミカライズされ、コミックシーモアでの独占先行配信を2025年8月12日より開始した。
どんな夫婦にも秘密がある──。
一流企業で成績トップの夫・裕翔(ゆうと)と、大学ミスコンで優勝した経験もある才色兼備の妻・日向(ひなた)。大学時代から誰もがうらやむカップルとして有名だった2人は、港区の高級タワマンで順風満帆の結婚生活を送っているように見えたが…。夫の周囲にちらつく女の影を知りながら淡々とその記録を続けていく日向。
SNSでしか見せないそれぞれの顔とリアルの愛憎が絡まり合い、もつれた関係はさらに泥沼化していって！？不倫、執着、嫉妬、プライド…すべてが燃え上がる復讐劇が始まる──！！
■『仮面夫婦〜夫の不倫備忘録〜』
原作：mayan／テラーノベル
漫画：坂井皆
(C)坂井皆・mayan／Freedia・テラーノベル
