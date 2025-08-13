なぜ日本は金本位制を導入できたのか？明治日本がグローバル経済の仲間入りを果たした瞬間

金本位制とは

明治時代、日本は近代国家の礎を築くため、経済の基盤となる通貨制度の確立に力を注ぎました。特に金本位制の導入は、国際的な経済競争力を高めるための重要な一歩でした。

今回は、日本が金本位制を確立するまでの過程と、その背景にある歴史的出来事を探ります。

金本位制度とは、国の通貨価値の基準を金とし、通貨と金を一定比率で交換することを国が保証する制度です。

国はいつでも通貨と金の交換に応じられるように、発行した通貨と同額の金を中央銀行に保管しておく必要があります。

一方の銀本位制度とは、通貨と銀を一定比率で交換することを保証する制度です。

当時は世界的に銀の産出量が増え、金に対する銀の価格が下がっていたので、金よりも銀のほうが備蓄しやすかったのです。

金と銀

日本では1871(明治4)年の新貨条例に先立って金貨を発行し始め、金貨を国の貨幣制度の基準とする金本位制を採用しました。

しかし、金の備蓄が少なかったため、すぐに金銀複本位制にあらためざるを得ませんでした。

とはいえ事実上は銀本位制で、1885(明治18)年、日本銀行券が発行した最初の兌換銀行券には、「此券引かへに銀貨○円相渡可申候也」と記されています。

ところが、日清戦争に勝利した日本は、1895(明治28)年の下関条約により、清国から円に換算して3億6,400万円もの賠償金を金貨で受け取ることになりました。

その金額は、1895(明治28)年の国家予算9,019万円の約4倍に相当します。

このようにして獲得した金貨をもとにして、1897(明治30)年に貨幣法が公布され、金0.75gを1円とする新しい20円・10円・5円金貨が発行されました。

そして、さらに1899年(明治32)年には日本銀行が日本銀行兌換券を発行し、ようやく日本にも金本位制が確立したのです。

グローバル経済圏の一員として

この金本位制の確立は、日本が国際経済の中で信頼される通貨を確立し、近代国家としての地位を高める契機となりました。

金本位制により円の価値が国際的に安定し、外国との貿易や投資が促進されたのです。

大隈重信によって「新貨条例」が制定され、日本でも形式上は金本位制が採用された（Wikipediaより）

欧米列強との交易では、金に裏打ちされた円が信頼され、輸出入の決済がスムーズに行えるようになりました。

これにより、日本の産業製品、特に絹や綿製品の輸出が拡大し、経済成長を後押しすることになったのです。

また外国からの資本流入が増加し、鉄道や工業化のための資金調達が容易になったことも大きなメリットでした。

さらに、金本位制は国際金融市場での日本の信用力を高め、近代的な経済システムの構築を加速させることになります。

明治の金融革命は、今日の日本経済の礎を築き、グローバル経済における日本の地位を確固たるものにしたのです。

参考資料：執筆・監修阿部泉『明日話したくなるお金の歴史』清水書院、2020年

画像：photoAC,Wikipedia