瀬戸内を拠点に活動するアイドルグループ・ＳＴＵ４８の中村舞（２６）が１２日、大阪・扇町の扇町キネマで行われた初主演映画「鬼ベラシ」の舞台あいさつに登壇した。

６月１３日に公開されてから２か月。今月１０、１１日に開催されたＳＴＵ４８の全国ツアー東京公演を終え、活動拠点・広島への帰路途中に舞台あいさつに参加。大阪の印象を聞かれた中村は「大阪は（豚まんの）５５１（蓬莱）ですよ！ それと串カツですよね」と食いしん坊ぶりを明かすと、会場は大盛り上がりだ。

映画は、人間と鬼の混血犁棺（きじょ）瓩生き残りをかけてバトルロワイヤルを繰り広げる物語。改めて自身が演じた鬼女シーンについて、「推し（ファン）が減るかもしれない…」と不安げ。それでも自身の演技について、「心に秘めている強さがあり、セリフに『…』が多くて、間の芝居をすごく意識しました」と振り返った。

劇中では、人間から鬼女に変化する場面もあるが、監督からは「自由にやっていい」と任されていたという。

中村は「鬼にはなったことはないけど、自由にさせていただきました」と告白。最後に「大阪で舞台あいさつができてうれしい。昨日のライブ会場でお見かけした方も来てくださっていて、ありがとうございました」と感謝を伝えた。