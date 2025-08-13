欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）予選３回戦第２戦（１２日＝日本時間１３日）、日本代表ＦＷ上田綺世と同ＤＦ渡辺剛がフル出場したフェイエノールト（オランダ）は敵地でフェネルバフチェ（トルコ）に２―５で屈し、２戦合計４―６で敗退した。

ベルギー１部ヘントから移籍金９００万ユーロ（約１５億５０００万円）で新加入の渡辺は上田ともにスタメン出場。前半４１分に移籍後初ゴールとなるヘディングシュートで先制点を決めるも、チームはその後に４失点。試合終盤に再び渡辺がボレーシュートを決めたが、アディショナルタイムにも得点を許して完敗した。

オランダメディア「ＤｕｔｃｈＮｅｗｓ」は「（フェネルバフチェの）モウリーニョ監督がイスタンブールでの逆転劇でフェイエノールトのＣＬ優勝の夢を打ち砕く」とし「渡辺がルーズボールに飛びつき、フェイエノールトに希望を与えた」としながらも「モウリーニョ監督が彼ら（フェイエノールト）にカウンター攻撃の教訓を与えた」と報じた。

ＣＬ予選で敗退したフェイエノールトは本戦出場はかなわず、今季は欧州リーグ（ＥＬ）に回ることになった。