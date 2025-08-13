「カレーパングランプリ2025」でBAKERY＆CAFE GAUDIが3冠達成！4年連続受賞、5回目にして最高金賞を獲得
株式会社日光企画が運営するBAKERY＆CAFE GAUDIが、2025年7月21日に開催された日本カレーパン協会が主催する「カレーパングランプリ(R)2025」西日本焼きカレーパン部門において、「牛肉ゴロゴロ焼きカレー」で最高金賞を受賞した。今回の受賞で揚げカレーパン部門、キーマカレーパン部門、焼きカレーパン部門の3冠を達成した。
【画像】西日本焼きカレーパン部門で最高金賞を受賞した「牛肉ゴロゴロ焼きカレー」
今回の受賞について、担当者に話を聞いた。
ーー今回の受賞発表の意図や狙い、ターゲットは？
賞を取ったカレーパンという話題性から多くのお客様に、当店のパンを食していただき、繰り返しご購入いただけるファンとなっていただきたいと思っています。また、毎年のカレーパンも楽しみにしていただき、応援していただければと思います。
ーー商品のイチオシ、目玉となるものは？
カレーパングランプリ2025年度、西日本焼きカレーパン部門、最高金賞受賞の「牛肉ゴロゴロ辛口焼きカレー」をぜひ食べてほしいです。揚げカレーパンのイメージからは全く違う新食感のカレーパンを体験できます。
ーー商品誕生のきっかけは？また、その実現に向けて苦労した点は？
カレーパングランプリの全部門制覇を目指し、毎年エントリーする部門を増やしてきました。2024年から焼きカレーパンに挑戦しています。辛口といったジャンルでありながらも、多くの皆様にも食べていただけるよう、甘いクロワッサンを使い、ただ辛いのではなく、食べたときの辛さと甘さのバランス、おいしい辛さにこだわりました。
ーーユーザーへのメッセージは？
「毎日パンが食べたい」と思うパン好きの方の毎日の食卓にガウディのパンを選んでいただけるよう、お求めやすい価格と、余計なものは加えない安心のパンをお届けします。また、ガウディ一番人気でリピーターも多い、金賞受賞のカレーパンもぜひご賞味ください。
■最高金賞獲得、三冠達成！
【カレーパングランプリ2025】
エントリー部門：「西日本焼きカレーパン部門」最高金賞受賞
商品名：牛肉ゴロゴロ焼きカレー
販売価格：1個320円(税抜)
【カレーパングランプリ2024】【カレーパングランプリ2023】【カレーパングランプリ2022】
エントリー部門：「キーマカレーパン部門」金賞受賞
商品名：「トロ玉キーマカレー」
販売価格：1個320円(税抜)
【カレーパングランプリ2022】【カレーパングランプリ2020】
エントリー部門：「西日本揚げカレーパン部門」金賞受賞
商品名：「絶品！牛肉ゴロゴロカレーパン」
販売価格：1個320円(税抜)
■受賞歴
■2025最高金賞受賞：西日本焼きカレーパン部門「牛肉ゴロゴロ焼きカレー」
辛口のカレーを甘いクロワッサン生地がやさしく包み込む。サクッ・ピリッ・ウマッの揚げたカレーパンが苦手な人にもおすすめの新食感カレーパン。肉と野菜にトマトピューレとりんごピューレを加え、ハバネロのパンチのある辛さをプラスしたカレーフィリングにガウディではおなじみのゴロゴロ牛肉をトッピング。甘味のあるバターの香るクロワッサン生地を使い、牛肉の甘味との甘味のWベールで刺激のあるカレーをやさしく包み込んでくれる。最後にスイートバジルの甘くさわやかな香りですっきりと。
■2024・2023・2022 金賞受賞：キーマカレーパン部門「トロ玉キーマカレー」
水を使わず牛乳のみで練り上げたミルキーな生地に思い切りかぶりつくと、半熟玉子がトロリ。濃厚な玉子のとろとろ食感に、スパイシーな特製のカレーフィリングがマッチ。りんごピューレを使用したスパイシーでありながら甘味を感じるガウディオリジナルのカレーフィリングにひき肉の旨味が濃縮され、旨味とコクがひと口目からあふれ出す。
■2022・2020 金賞受賞：西日本揚げカレーパン部門「絶品！牛肉ゴロゴロカレーパン」
ひと口目から発揮される牛肉の存在感。甘味のある生地にかぶりつけばザクッ、モチッ、そしてジュワッと肉の旨味があふれてくる。しっかりと煮込んだ牛肉がほろほろと口の中でほどけ、コクと甘味、それでいてスパイシーさもあるカレーフィリングと溶けあう。ザクッ、モチッ、ジュワッのコントラストとスパイシーなカレーの香りと辛味が絶妙にマッチした、愛され続けているカレーパン。
■「BAKERY＆CAFE GAUDI」について
2020年大阪府大東市に1店舗目をオープン。「毎日パンを食べたい！」といったパン好きに寄り添った価格帯と100種以上のラインナップで地域密着の店舗運営をしてきた。現在は大阪府下に5店舗、奈良県に1店舗を運営。
＜店舗⼀覧＞
・ガウディ(大東本店)／大阪府大東市深野5-7-47
・ガウディ(四條畷店)／大阪府四條畷市雁屋南町28-2
・ガウディ(松原店)／大阪府松原市田井城1丁目2-15
・ガウディ(おおとりウイングス店)／大阪府堺市西区鳳東町7丁目733 おおとりウイングス 1階
・ガウディ(住道出張所)／大阪府大東市三住町17-12 日光ビル1階
・ガウディ(イオンモール橿原店)／奈良県橿原市新堂町368番地2 イオンモール橿原 West Village 2107
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
