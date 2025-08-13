「お、ねだん以上。のレトルトカレー」に新味2種が登場。全国の島忠&ホームズで買えるよ。今なら2BUYセールも実施中。

ホームセンターやインテリア事業を展開している島忠は、「ニトリダイニング お、ねだん以上。のレトルトカレー」シリーズの新味2種を、島忠･ホームズ全店で販売しています。

累計販売数約10万個の人気商品

今回は『欧風ビーフカレー』と『濃厚キーマカレー』の2種類が登場。

リーズナブルな価格設定でありながら、まさに"お値段以上"の味わいを楽しめる仕上がりです。

・欧風ビーフカレー

旨味の重なりを感じられる王道のおいしさで、やわらかくジューシーな牛肉や国産黒糖が織りなすコクを堪能することができます。大人から子どもまで幅広く楽しめる辛さも嬉しいポイントです。

内容量は180ｇで、価格は298円。

・濃厚キーマカレー

豚と牛の合い挽き肉を贅沢に使用し、4種の方法で加工した北海道産玉ねぎをプラスすることで、濃厚な味わいとボリューム感に仕上がっています。黒胡椒がアクセントとなり、ライスとの相性も抜群。家庭では再現しにくい味を手軽に楽しむことができます。

内容量は150ｇで、価格は298円。

■お得な2BUYセールも開催

さらに8月8日から25日の期間は、「ニトリダイニング お、ねだん以上。のレトルトカレー」シリーズをよりどり2点以上の購入で8%オフとなる2BUYセールが実施されています。

今回新登場の2種と、既存の人気商品『スパイシービーフカレー』と『クリーミーバターチキンカレー』の4種類から選ぶことができます。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部