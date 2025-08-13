よだれかけが小さすぎるワンコ　アンバランスさに癒やされる人続出

ふわふわの毛並みに、ちょこんと付いたオレンジ色のよだれかけ……その姿があまりにもかわいすぎると、Xで大きな注目を集めているのはペキニーズのこまちよちゃんです。

どうやらこまちよちゃんが食事の度に胸元の毛を汚してしまうことから購入したようですが、実際に着用すると想定よりはるかに小さかったもよう。でも、これはこれでいい感じ？

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

飼い主さんによると、よだれかけは通販サイトで購入したものとのこと。商品ページには横13cm、縦10.5cmと記載があったものの、「こまちよに似合うかも！」とデザインに一目ぼれし、サイズをよく確認せずに購入してしまったことが原因。これは通販あるある……。

届いて開封した瞬間に「合わないかも……」と気付きますが、実際に着けてみるとなんとまあよく似合っていること！見れば見るほど胸元の毛に対してカバー範囲が狭く、そのアンバランスさに後からじわじわ笑いが込み上げてきたそうです。

肝心の汚れ防止目的についても 「一番汚れる部分はこのよだれかけでも守れることが判明したので、このまま使い続けようと思っています」と飼い主さん。サイズは小さくても、なんとか実用性は確保できたようです。まさに結果オーライ。

投稿には「かわゆ過ぎて悶えます」「ピンポイントで心をわしづかみにされました」といったコメントが続々。こまちよちゃんのふわふわな姿と小さすぎるよだれかけのギャップは、多くの人に癒やしを届けたようです。

＜記事化協力＞

こまちよ。さん（@notneko_chiyo）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025081301.html