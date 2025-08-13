お得な「ニトリ夏の感謝祭」開催中。家具に美容家電や寝具も感謝祭価格に！

ニトリは、2025年9月24日までの期間、全国で「ニトリ夏の感謝祭」を開催しています。

最大1600アイテムが対象

今回は一部商品を紹介します。

・電動布張りリクライニングソファ（KK6133）2人掛け

幅162cmという省スペース設計なので、サイズが理由で電動ソファを諦めていた人にもおすすめです。自分好みの角度に調整できます。

通常8万9990円→感謝祭価格で8万4900円（5090円お得）。

・セラミック昇降電動ダイニングテーブル（JT341）幅135 cm

力いらずで誰でも簡単に操作ができ、好きな高さに調整できます。よく使う高さを3種類まで記憶でき、ボタンひとつで高さ調整できる優れモノ。天板は熱やキズ、汚れに強いセラミック素材です。

通常8万9990円→感謝祭価格で8万7900円に（2000円お得）。

・高濃度マイナスイオンヘアケアドライヤー（NY281）

2025年上期のニトリ売上No.1ドライヤーです。風速アップで髪が早く乾き、約410gと軽量なので、毎日のヘアケアがぐっと楽になります。

通常9990円→感謝祭価格で8900円に（1000円お得）。

その他にも、ラグや高通気枕なども感謝祭価格となります。

あわせて、買い替えに嬉しい特典も要チェックです。

■大型家具購入で今使用中の家具引取料が最大無料

セルフの組み立て家具・システムキッチンを除いた大型家具を購入すると、通常4400円の引取料がお得に。購入金額が合計10万円以上なら家具引取半額、合計15万円以上なら家具引取が無料となります。

■ドラム式洗濯乾燥機購入で使用中の洗濯機収集運搬料が半額

9万9900円以上のドラム式洗濯乾燥機を購入すると、通常4400円の家電収集運搬料が半額になります。

特典についての詳細や注意事項については公式サイトで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部