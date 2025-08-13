フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１３日、日本マクドナルドが玩具付きのセットメニュー「ハッピーセット」の購入者にトレーディングカード「ポケモンカード」を配布したキャンペーンで、転売目的の大量購入や食品の廃棄があったと１２日までに明らかにし販売個数の制限などの対策を講じていたが、防ぎきれず「対応が不十分だった」と謝罪したことを報じた。

９〜１１日の３日間限定でセットの購入者に数量限定でカードを配布した。初日から客が殺到。あまりの人気に１０日にすべての店舗で配布が終了したことを番組は伝えた。

マクドナルドでは１人当たり５セットの購入制限を設け、事前にフリーマーケットアプリ「メルカリ」とも連携。注意喚起の上、規約に抵触する恐れのある出品は削除するなどと周知したが、転売自体は禁止できず、高額で取引されるケースもあった。マクドナルドは今後、購入数のより厳格な制限などの対応策を明かしている。

番組では、１２日に千葉市内でマクドナルドのハッピーセットが大量に捨てられていた現場を取材。水曜スペシャルキャスターで俳優の武田鉄矢は、食品が廃棄されている実態をＭＣを務める俳優の谷原章介は「どう思います？」と聞かれ「いやぁ…不愉快だなぁ」と憤慨し「見ているのも不愉快ですね」と繰り返した。さらに食品廃棄を「食べ残すのも問題なんだけど、それの向こう側ですよね」と指摘していた。