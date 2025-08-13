ＭＬＢポストシーズンの日程発表　日本時間１０月１日開幕、ワールドシリーズは１０月２５日から

米大リーグ機構（ＭＬＢ）は１２日（日本時間１３日）、今季のポストシーズンの日程を発表した。

９月２８日（同２９日）までレギュラースーズンが行われ、各地区優勝チームに、ワイルドカードで各リーグ３チームずつを加えた計１２チームが出場するポストシーズン。両リーグのワイルドカードゲームシリーズ（２戦先取）は９月３０日（同１０月１日）からスタートする。

地区シリーズ（３戦先取）は１０月４日（同５日）にスタート。第１戦は全試合が同日に行われるが、ナ・リーグは翌５日（同６日）は試合がなく、ア・リーグの２試合のみが開催される。

リーグ優勝決定シリーズ（４戦先勝）はア・リーグが同１２日（同１３日）、ナ・リーグが同１３日（同１４日）に初戦。ワールドシリーズ（４戦先勝）は同２４日（同２５日）に始まり、第７戦は１１月１日（同２日）に予定されている。

昨季は大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２６）の所属するドジャースがワールドシリーズ制覇。球団史上初の２年連続制覇に期待がかかる。日本人選手の所属するチームではダルビッシュと松井のパドレス、今永と鈴木のカブス、千賀のメッツ、吉田のレッドソックスが現時点でポストシーズン出場圏内にいる。