

（写真：ブルームバーグ）

【画像でわかる】トランプ関税と株価の関係

アメリカは大統領令の発出により、日本に対して15%のトランプ関税を適用しました。関税率が「25%になるかも」と心配されていただけに、15%にとどまったことにひとまずの安心感も見られます。

ただ、昨年までの平均関税率3.5%から見れば大幅な引き上げです。今後も税率引き下げを目指してアメリカと交渉していく必要があるでしょう。足元で確定したトランプ関税も、この先どうなるかは不透明だと言えます。

「トランプ関税」は市場にどう影響与えたのか

関税適用当日から混乱が生じました。アメリカから15%の上乗せ適用、つまり平均関税率を目安とすれば、従来の3.5%に15%を上乗せした合計18.5%の税率が発動されたという扱いになりました。

その後、アメリカ側から「上乗せではなく、関税率自体を15%にする」と修正する旨の説明があったとの報道で、ひとまずの安堵が広がります。しかし、自動車に課された特別な高関税27.5%が、いつ15%に引き下げられるかは未定など、不確定要因も少なくありません。

さらに、6日には半導体に約100%の関税を課すとトランプ大統領が発言するなど、今後も状況次第で関税率が一変するかもしれません。また、アメリカ側から「四半期ごとに検証」を行い、トランプ大統領が日本の対応に不満であれば関税を25%に戻すとの発言もあります。

これまで株式市場もトランプ関税の話題に大きな反応を見せてきました。物事が世間でどの程度話題になっているのかを知るには「Googleトレンド」がよく使われます。Googleで特定のワードがどれほど検索されたかの推移がわかるからです。

実際に「トランプ関税」のワード検索数の推移を観察してみました。期間は、トランプ関税への話題が特に強まってきた3月半ばから直近までとします。Googleトレンドは検索数がそのまま示されるものではなく、期間内で「トランプ関税」の検索数が最も多かった日の4月9日を100として、0から100までの値に変換されています。今回は過去1週間の累積値をグラフ化し、日経平均株価の推移と並べて示しました。





トランプ関税の話題が最も増えた4月上旬（図中の赤丸）に向けて、日経平均株価も下落しました（紫の矢印）。その後、トランプ関税の話題がいったん落ち着くにつれて、株価も反発しています。ただ、足元のグラフでは傾向が変わっています。トランプ関税の話題が増えても、それを嫌気した株安が明確には見られなくなってきました。

トランプ大統領が4月2日に日本に対して24%の関税を課すと発言した時点で、相場は一度、トランプ関税のマイナスインパクトを織り込んだものと見られます。足元では、いずれ解決に向かうだろうとの楽観的な見方から、「トランプ関税の話題⇒株安」の連動性は低下しています。

トランプ関税の話題をより深掘りして分析すると…

しかし依然として不透明なテーマである以上、トランプ関税の話題をより深掘りして分析すると、相場予想にも使える可能性があります。Googleトレンドの検索に一工夫してみましょう。

上図は「トランプ関税」のワード検索数を取り上げました。ただ、これだけでは検索者が「トランプ関税」というワードをどんな趣旨で検索したのかは分かりません。シンプルにトランプ関税の概要を知りたいという人もいるでしょう。あるいは、より深刻に考える人であれば、トランプ関税が企業業績や景気にどの程度のマイナス影響を及ぼすのかを調べたいというニーズもあるはずです。より深刻に話題を捉える人が多ければ、株式市場でも投資家心理がネガティブになりがちだと見られます。

そこで、より深刻に捉える検索を把握するため、「トランプ関税」と「影響」という2つのワードをともに検索した件数の推移を見てみました。ここでは「トランプ関税＆影響」と呼ぶことにします。

シンプルな「トランプ関税」の検索数と比較するために、「『トランプ関税』検索数」と「『トランプ関税＆影響』検索数」の差をグラフ化しています。下図の青い棒グラフがゼロを下回ると、「トランプ関税＆影響」の検索数が相対的に増えていることを表します。





一方、日経平均株価は前日比を示しています。ピンクの折れ線グラフがゼロを上回ると、当日の株価が上昇したことを意味します。実際に下図では、棒グラフ（検索数の差）と折れ線（株価の前日比）が足元でも連動しています。

さらに、検索数の差が翌日の株価予想にどの程度利用できるのかも見てみましょう。「『トランプ関税』検索数」と「『トランプ関税＆影響』検索数」の差がプラスとなった日の翌日の日経平均株価の騰落率との関係を調べました。

その結果、検索数の差がプラスの翌日の日経平均株価は、72%という比較的高い確率で上昇しました。足元の検索数の差はゼロを大きく上回っていることから、目先はマイナス圏になりにくく、しばらく株高が期待できそうです。

（吉野 貴晶 ： 青山学院大学大学院 青山ビジネススクール 客員教授）