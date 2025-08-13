ベッセント米財務長官 ミラン氏の任期継続するよう要請する可能性も、FRBの構成が変わる ベッセント米財務長官 ミラン氏の任期継続するよう要請する可能性も、FRBの構成が変わる

ベッセント米財務長官は、暫定理事に指名されたミラン氏に期待している、9月16-17日会合に間に合わせる予定だとしている。ミラン氏は来年1月までの任期だが、ベッセント氏はミラン氏の任期を継続するよう要請する可能性がある、彼は素晴らしい発言力を持つだろう、FRBの構成が変わると述べた。



ベッセント氏はきのうのCPIについて、誰もが財のインフレを予想していたが、実際には非常に奇妙なサービスインフレが起きたと述べ、今考えるべきことは9月に50bpの利下げを検討すべきかどうかだとコメント。

