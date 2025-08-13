Photo: mio

気流を生み出し、よどみない空気に。

今回ブルーエアから登場したのは「Blue Signature™ SP4i」。57畳（94平方メートル）に及ぶ広さを清浄できるそのパワーは、まるでお部屋ごと空気をリフレッシュできるかのよう。それでいて誰でも簡単にお手入れできるのはすごいぞ…。

360度から吸って吐く形状の空気清浄機

Photo: mio ブルーエア「Blue Signature™ SP4i」※別売りの土台「Blue Signature™ SP4i Metal Base」も使用。

「Blue Signature™ SP4i」は、死角なく気流を生み出せる空気清浄機。円柱のような形状で前後関係なく空気を入れ替えることができるのです。

Photo: mio

そのためフィルターはこんな感じで筒状。これが表面に見えているプレフィルターの内側に入っていて、汚れた空気を混ぜ合わせながらフィルターへ導き均一に空気を清浄します。

ブルーエアによると、一般的な空気清浄機だと気流が狭くて直線的に上方向に送られることで、お部屋の空気が十分に混ざらず、きれいな空気が届きにくいのだとか。この360度にきれいな空気を吐き出す「Blue Signature™ SP4i」だと、きれいな空気がより効率的にお部屋に届くというわけです。

独自の空気清浄技術で生活臭も除去

Photo: mio

今回の「Blue Signature™ SP4i」はニオイ除去率約1.7倍、生活臭除去率約3倍にパワーアップ。ブルーエアの独自技術「HEPASilent® テクノロジー」に加えて独自の新技術「OdorFence™ テクノロジー」まで搭載し、より強力に脱臭します。

例えば、花粉やホコリはもちろん、ペット臭や調理臭、汗臭まで除去。独自の技術でたくさんの物質を除去できるだけではなく、適用床面積は57畳（94平方メートル）と広範囲に対応しています。

テーブルのような佇まい

Photo: mio

さらに、サイドテーブルとしても使えるから生活空間に馴染みやすいのもポイント。天面の操作パネルはフラットな液晶パネルなので、視認性がよく、モノによるボタンの押し込みも防げそうです。

Photo: mio

といっても、進化したオートモード「AirSense」で、普通のオートモードよりもさらに早く均一に室内の空気をリフレッシュする機能もあるので、つけっぱなしで操作せずとも十分機能を発揮できます。この「AirSense」では、1日2回室内の空気を自動でリフレッシュ。ちなみに空気のきれいさは、赤、オレンジ、黄色、緑、青といったように5色で可視化します。

Photo: mio 「プレフィルター」2,860円（税込）※ブルーエアストア価格

本体には標準で「Light Grey Arctic Trail」のプレフィルターのカラーが装備されていますが、使っているうち劣化してきて買い換える時には、インテリアに合わせて選ぶのもいいですね。

とはいえ、このプレフィルターは使い捨てではなく洗濯機でお手入れOK。さらに内側のフィルターは9〜12カ月を目安にフィルター交換するだけなので、本当にお手入れが簡単です。分解して水洗いして乾かす工程がないのは素晴らしい…。

Photo: mio 別売りの土台「Blue Signature™ SP4i Wood Legs」も使用

空気清浄機としての主張の強さのない「Blue Signature™ SP4i」。サイドテーブルにも使えるのに、広範囲まできれいな空気を届けてくれるから、あえてお部屋の見えやすいところに置くのもいいなぁ。