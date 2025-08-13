今秋は一味違う！

JR東海は2025年8月8日、豊橋〜飯田間で急行「飯田線秘境駅号」を運転すると発表しました。運転日は10月25日（土）、11月8日（土）・9日（日）、15日（土）、22日（土）、29日（土）の計6日間。運転日は上下各1本が設定されますが、10月25日に関しては、上り豊橋行き1本の片道だけとなります。



「秘境駅」の田本に停車中の急行「飯田線秘境駅号」（画像：JR東海）



この列車は、駅周辺に家屋が少なく、大自然の中にある「秘境駅」を巡る臨時列車。途中駅では停車時間が確保されるため、撮影なども可能なほか、一部駅では地元特産品などの販売も実施されます。2010年春に運転を開始し、春と秋を中心に不定期で運転されています。

飯田線は豊橋駅と辰野駅を結ぶ195.7kmの路線で、全国屈指の長大ローカル線です。小和田や中井侍、田本など鉄道以外でのアクセスが困難な「秘境駅」も複数ありますが、この「飯田線秘境駅号」を利用すれば効率的に訪れることができます。

今年は10月25日に運転される上り豊橋行きが、「伊那谷のお酒を味わう特別列車」として、伊那市〜飯田間で延長運転される予定（旅行商品の参加者限定）。飯田駅で約30分停車しますが、席はそのままで「飯田線秘境駅号」に引き続き乗車できるとしています。

車両は特急「伊那路」や「ふじかわ」に使用される373系です。乗車には、乗車券のほか急行券・指定席券が必要。急行券・指定席券は、乗車日1か月前の午前10時から全国の主なJR駅で発売されます。