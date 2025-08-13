『推し猫グランプリ』1位の「もんた」と飼い主さんが過ごした4年10ヵ月の儚くも濃密だった狷常

猫と木彫りの熊のハーフ!? そう見紛うようなクセになるルックスで、『推し猫グランプリ』総合部門のグランプリにも輝いたもんた。「全ての動きが他の猫の１／３」という超マイペースぶりからは想像できないが、子供の頃からさまざまな病気と闘い続けたタフな猫でもある。

そのもんたが’24年６月11日に４年10ヵ月で息を引き取ってから、１年と少しが過ぎた。一周忌となる今年６月に出版されたのが、もんたと飼い主さんの心温まる日常を綴った『もんたのいた日常』（辰巳出版）だ。

「もう１年経ったのか、と。あっという間でしたね。この１年はすごく悲しかった一方で、ふと、もんたのことを思い出して温かい気持ちになったり……。あと、もんたがもう苦しまずに済むというホッとした気持ちも少しある一方で、あの時こうしておけば良かったという後悔も。そんな複雑な感情が日替わりで押し寄せる日々でした」（飼い主さん）

本当に自分に世話ができるのか……

もんたは、世界的にも稀なドワーフキャット（小猫症）だ。正式診断名は「先天性甲状腺機能低下症」。成長を促し代謝を活発にするホルモンが出ない、という病気を患っていた。

飼い主さんが初めてもんたと出会ったのは保護猫の譲渡会。体が小さく、明らかに他の猫に比べて元気もなく、何らかの問題を抱えていることは一目瞭然だった。引き取るには相当な覚悟が必要だったはずだが、それでも“ギズモちゃん”と呼ばれていたもんたのユニークな顔が忘れられず、決心を固めた。

「映画『グレムリン』に出てくるギズモにそっくりだったんです。猫っぽくない不思議な魅力があって、一目惚れをして。とはいえ１時間ぐらいは悩みました。いくら惚れたといっても、やはりすぐに『引き取ろう！』とはなれず、外に出てぐるりと周囲を回ったりしました。本当に自分に世話ができるのか、落ち着いて考え直しても気持ちは変わらないのか……。といっても、本音では引き取らないという選択肢はなく、それは心の準備をするための時間だったと思います」

最終的には何が決心の決め手となったのだろうか？

「誰が引き取っても、この猫の病気がなくなるわけではない、ということでした。僕自身は猫を飼うのは初めてで不安があったし、もちろん経験豊富な人のほうがいいとは思いました。じゃあ、そういう人がもんたを引き取ってくれるかといったら、必ずしもそうなるとは限らない。ならば気持ちが強い人間が引き取ったほうがいいんじゃないか、と思ったんです。

幸い、当時は福岡・糸島の自然豊かなところに住んでいて。環境が良く、もんたの健康にいい影響があるんじゃないかと思ったことも決心を後押ししてくれました」

次々と病気を発症するもんた

しかし……、その後は想像した以上に大変なことばかりだったという。

「そもそも最初は、もんたがどういう病気を抱えているのかわからなかったんです。だから、もんたと一緒に引き取った子猫のきいちと、どうしても比較してしまう。きいちは普通よりも元気なぐらいの子で、ご飯への食いつき方も、食べる量も全然違っていました。

最初は性格の違いかなと思っていたんですけど、成長するにつれ、力の差もハッキリしてきて。一緒に過ごさせるのが大変になってきたので、まだ子猫のうちにと、断腸の思いで保護主さんと相談して、きいちをお返しすることにしました。幸い数日後には新しい飼い主が見つかったと連絡をもらいました」

加えて、さまざまな症状がもんたを襲う。

「もんたは便秘がちで。摘便といって便を取り出す処置のため２回入院をしたし、自宅で僕自身も処置していました。これがいろいろと難しくて、苦労しましたね。

エサも、どのようなものだと便が出やすいのか、あるいは出にくいのか。それを知るために、いろいろなエサを混ぜたり、ふやかしてみたり、試行錯誤しました。方向性が定まるまでは、心配でメンタル的にもきつかった。ただ、幸い今はネットにいっぱい情報が載っていて。それはネット時代の良さだと感じましたね」

それでももんたは糸島の自然豊かな環境に囲まれ、飼い主さんの庭で散歩を始めるなど、自分のペースでのんびりと毎日を楽しんでいた。しかし、新たな病気がもんたを襲う。引き取ってから２年弱、腎臓の病気が判明したのだ。

「それ以前から、近いうちに腎臓に症状が出るだろうとは言われていました。覚悟はしていたんですけど、ついにその時が来て、治療が始まった。そこからはもうとにかく、ずっと大変でした。

最初は、もんたはどうなっていくんだろうと先が見えない不安でいっぱいで。状態がわかって、『こういう治療をしていきましょう』となってからは、もう言われた通りにやるだけで必死。とくに腎臓の洗浄は大変だったけど、前向きに考えて必死でケアを続けていました」

もんた、糸島観光大使にまで上り詰める

そんな中で、支えになったのがもんたのファンたちからの声だった。その時すでにもんたは、YouTube登録者数20万人以上を誇る超人気猫となっていたのだ。

「友人たちからの希望で、もんたのYouTube動画を上げ始めたんです。最初はほとんど誰も見ていなかったんですけど、ある日Twitter（現・X）に投稿したら、それがバズってどんどんYouTubeの登録者数も増えていって。もんたの人気、すごいなーと他人事のように驚いていました（笑）。

その後、もんたの病気が良くなったり悪くなったりする中、SNSを通していただいた励ましコメントは本当に支えになりました。これはもんたを飼わなければ経験できなかったこと。人の優しさ、愛……、もんたを通してかけがえのないものをたくさんもらえたなあと感謝しています」

もんたはSNSに登場して以来、『推し猫グランプリ』の入賞常連となる。’21年は４位、’22年は準グランプリ。同年にはなんと糸島市の観光大使にも就任。そして’23年にはついに、「推し猫」の頂点であるグランプリに輝いたのだ！

「多かったコメントは、『かわいい』とか『癒やされる』とか。時には『尊い』というコメントまでいただきました。もんたの可愛さもだけど、僕ともんたの関係性にも多くの支持をいただいて。それは僕がもっとも大切にしてきたものでもあったので、皆に伝わっているんだなあという嬉しさもありましたね。

ちなみにもんたの動画で一番人気だったのは、杉の木に飛びついてしがみついているものです。もんたは普段は動きがゆっくりとしていて走ることはあまりなかったので、そのギャップがたまらなかったみたいです（笑）」

この子の一生を最高のものにしてあげたい

今年の６月11日で、もんたが亡くなってちょうど１年。命日には仏前に、花やファンの人たちが送ってくれたさまざまな贈り物をお供えし、手を合わせて話をしたという。

「その時思い出したのは、毎日庭を元気に散歩していたり、ゴロゴロしていたり、草をキメていたり（もんたが庭の草を噛んでうっとり目を座らせている様をこう表現していた）、調子がいい時の姿ばかりでした。

同じ６月には、一緒にアジサイを見に行ったことがあって。その動画はYouTubeにもアップしたんですけど、『この時アジサイに全く興味を示さなかったな（笑）』などと思い出したりもしました。僕はあまり写真とか動画をマメに撮るタイプではなかったんですけど、SNSに上げなければいけないので毎日撮るようになって。今になってみると、おかげでもんたの姿がたくさん残っているので、SNSをやって本当に良かったなと思います」

最後に、同じように病気の動物を引き取りたいと考える人のために、ぜひアドバイスが欲しいとお願いしてみた。すると、意外な答えが……。

「ペット保険には入ったほうが絶対にいいです！ 僕は入っていなくて、医療費がけっこうすごいことになりました……。とくに手術代はけっこうかかるので、払えないことにはそもそも治療もできない。やっぱりお金は必要です。

医療費の話は本の中でも詳しく書いたのですが、僕の場合はだいたい平均で月12万円ぐらい。多い時は40万円以上かかった月もありましたね。でも、全く悔いなし！ 引き取った時から、とにかく『この子の一生を最高のものにしてあげたい』という思いしかありませんでしたから」

「今、もんたは天国でゴロゴロしたり、生前と同じくのんびりやっているのかな」とつぶやく飼い主さん。

「実は僕自身、以前よりちょっと死ぬのが怖くなくなりました。死んだらもんたに会えるのかな、という期待もあったりして。

『もんたのいた日常』という本のタイトルは、もんたがもういない現実にも結びつくのでネガティブな印象にとられそうですけど、そういうつもりは一切なくて。ネタバレになるので言えませんけど、最後に綴った僕の思いを読んでもらったら、このタイトルの意味がわかってもらえるはず。それで、何か感じてもらえるものがあったら嬉しいなと思っています」

『もんたのいた日常』（もんたの飼い主・著／辰巳出版）