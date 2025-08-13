【手術時間たった3分半】痛くない、すぐ見える！ICL手術の流れを医師解説

眼内コンタクトレンズとも呼ばれ、近視や遠視、乱視を矯正する治療として普及している「ICL」。コンタクトレンズのように着脱が不要なことに加え、レーシックのように角膜を削る必要もないといったメリットがあります。今回は、ICLの手術の流れと注意点について、「ASUCAアイクリニック」の野口先生に解説していただきました。

監修医師：

野口 三太朗（ASUCAアイクリニック）

東北大学医学部卒業。大阪大学大学院修了。その後、東北大学医学部眼科学教室、ツカザキ病院、石巻赤十字病院眼科などで経験を積む。2022年、宮城県仙台市に位置する「ASUCAアイクリニック」の主任執刀医を務める。医学博士。日本眼科学会専門医。日本眼科手術学会、日本白内障屈折矯正手術学会、日本白内障学会ほかの各会員。

編集部

ICLの手術は、どのようにおこなわれるのですか？

野口先生

まずは治療が適応となるのか、角膜形状解析や角膜内皮細胞検査など、各種検査をおこないます。安全に治療がおこなえることを確認したら、レンズを選定します。レンズには様々な種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあるので、患者さんの目に最適なレンズを提案します。

編集部

その後は？

野口先生

検査をしてからレンズを発注し、1週間程度でレンズが届くので、その日を目処に手術の日を決定します。手術の3日前から殺菌と術後感染症予防のために点眼を開始します。手術は点眼麻酔と眼内麻酔でおこなわれ、手術時間は片目3分半ほどです。

編集部

手術中や手術後に、痛みは出るのでしょうか？

野口先生

ICLのレンズは折り畳んだ状態で目の中に入れるので、非常に小さな切開創で手術ができます。そのため、痛みをほとんど感じないという患者さんがほとんどです。もし痛みを感じたら、手術中に麻酔を追加することもできます。

編集部

痛みがないのはいいですね。

野口先生

手術前に目の消毒をおこなうのですが、ときどき、その際にしみるという患者さんがいます。また、術後は目の表面がしみることがありますが、1時間程度でなくなります。

編集部

手術後はどれくらいで視力が安定しますか？

野口先生

手術直後から視力の改善を実感できると思います。ただし、手術当日はぼんやりした見え方がするかもしれません。少しずつ視力が安定して、手術当日の夕方や夜には視力が回復します。術当日は目を休めるようにしましょう。翌朝にはバッチリ回復していると思います。

編集部

手術当日の注意点はありますか？

野口先生

手術中に毛や繊維が飛び散ることがあるので、毛羽立った衣類や小物は身につけないで来院してください。また、当日は車やバイクの運転ができません。必ず公共交通機関を利用して来院するようにしましょう。

編集部

ほかにもありますか？

野口先生

手術翌日から洗顔やシャワー、入浴、事務系の仕事が可能となります。2～3日目から軽い運動が可能になり、1週間後から旅行や運転ができるようになります。ただし、個人差があるので、詳しくは主治医にご相談ください。

編集部

そのほか、手術後に注意することはありますか？

野口先生

手術後、目をこする動作はあまり好ましくありません。特に術後1週間はこすらないようにしましょう。加えて、手術当日から点眼をおこないます。医療機関によって異なりますが、当院の処方では手術当日は1時間おきの点眼が必要です。必ず医師の指示に従ってください。

※この記事はMedical DOCにて＜目にレンズを移植する「ICL」は危険!? 失敗しないためのポイント・注意点を医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。