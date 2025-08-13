【ハニーズ値下げ】で大当たり見つけた！ 今買って長く着られる♡「大人っぽスカート」

目移りしがちな夏のセールで賢く買い物するなら、今買って長く着られるものを選ぶのがひとつの手。【ハニーズ】が展開している大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】でセール価格になっている大人っぽスカートが、まさに狙い目なんです。ふわりとエレガントなバルーンスカートや、淑女の雰囲気なフレアスカートなど、秋口までコーデを楽しめそうなおすすめアイテムを紹介します。

上品な光沢感と優雅なドレープ感で女性らしく

【GLACIER lusso】「シャイニースカート」\1,480（税込・セール価格）

上品な光沢感を持たせた楊柳素材が歩くたびに華やかにきらめく一着。軽やかに揺れるドレープ感が女性らしく、カジュアルコーデをドレッシーな雰囲気に寄せてくれそうです。ウエストまわりはゴムになっており、窮屈感を覚えにくいのも手に取りたくなるポイントに。色味は秋の雰囲気が香るダークブルーのほか、柔らかな雰囲気のモカも要チェック。

立体的なバルーンシルエットがメリハリを演出

【GLACIER lusso】「バルーンスカート」\2.980（税込・セール価格）

近年のトレンドキーワードとして注目を集めている、立体的なバルーンシルエット。こちらのスカートは「腰まわりも裾も広がり過ぎない、大人にぴったりなシルエット」（公式オンラインストアより）にこだわっているのが魅力です。足首を出せる絶妙な丈感が、女性らしいメリハリも強調してくれそう。秋口まで着るなら、色で秋コーデにも馴染む黒をまず選択肢に。

シックな配色の花柄が夏秋コーデを華やかに格上げ

【GLACIER lusso】「花柄プリーツスカート」\2,980（税込・セール価格）

一点投入で夏秋コーデの主役になってくれそうな大胆な花柄のプリーツスカート。横への広がりを抑えた落ち感のある美シルエットも相まって、何気ない日常の装いをエレガントに格上げしてくれそう。2色に絞られたシックな配色が落ち着いた雰囲気も醸し出してくれるので、秋コーデにも馴染みやすいはず。

凹凸のあるふくれジャカード素材で淑女の装いに

【GLACIER lusso】「ジャカードフレアスカート」\3,980（税込・セール価格）

表面に凹凸のあるふくれジャカード素材で柄を表現したドレッシーなフレアスカート。素材で変化を出すことでディープな色味が増える秋口のコーデをのっぺり見えさせません。Aラインのボリューミーなシルエットも存在感があり、シンプルなブラウスとのワンツーで淑女の装いを楽しめそう。素材は透けを感じにくいので、秋にも1軍として活躍が見込めます。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ