8月10日、俳優・アーティストののんがアメーバオフィシャルブログを更新。8月8日に中国・上海で開催された「STRAWBERRY FIELDS SHANG HAI」に出演した際のライブショットを多数公開し、反響を呼んでいる。

【写真】マイクを持って真剣に歌うステージSHOTなどを多数公開

この日、のんは「Strawberry」と題してブログを更新。ヴィンテージ感のあるウォッシュデニム素材で、フロントのシルバーのボタンがアクセントとなったノースリーブのコルセット風トップスとワイドパンツのセットアップに身を包み、マイクを握りしめてエモーショナルに歌い上げる姿を公開した。

さらに、ギターをかき鳴らしながら力強く歌う様子や、両手を高く掲げて躍動感あるパフォーマンスをする瞬間など、圧巻のライブショットを次々と披露。バンドメンバーとの集合写真では、自然体の柔らかな笑顔も見せている。

この投稿に対して、ファンからは、「素敵」「たくましくてクール」「凄いパワーが伝わってきます」「ギターを持つ腕の細いこと！」「ロックなのんちゃん、カッコいい」「現地の盛り上がりが伝わってくる」「最高」などの称賛の声が相次いでいる。