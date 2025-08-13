ニューカッスル・ユナイテッドは実力者獲得が近づいている。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ニューカッスルは今夏の移籍市場でアストン・ヴィラに所属する24歳MFジェイコブ・ラムジー獲得が近づいているという。



アストン・ヴィラの下部組織出身であるラムジーは2020年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、その後は主力として活躍。昨季も選手層が厚いアストン・ヴィラでプレミアリーグ19試合に先発出場し、1ゴール3アシスト、UEFAチャンピオンズリーグでは10試合で1ゴール2アシストを記録するなどクラブの生え抜き選手として躍動している。





そんなラムジーだがニューカッスル入りが近づいている模様。同氏によると、ニューカッスルはラムジー獲得のためアストン・ヴィラと交渉を行っており、合意が迫っているとのこと。移籍金4000万ポンドでクラブ間合意が近づき、ラムジー自身もウェストハム・ユナイテッドからもオファーを受けているものの、ニューカッスル行きのみを望んでいるという。新シーズンもUCLに臨むため戦力層の強化は必須だったニューカッスルだが、ラムジー加入は大きな補強と言えるだろう。