LE SSERAFIM・カズハ、海辺で輝く“夏の女神”ビジュアルにファンうっとり「素敵すぎる」【PHOTO】

LE SSERAFIMのカズハが、爽やかなビジュアルでファンを魅了した。

【写真】カズハ、Tシャツをめくり上げ…「美腹筋」

カズハは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、海辺で撮影を行うカズハの姿が収められている。白のチューブトップにデニムパンツを合わせ、ストレートのロングヘアをなびかせたカズハは、清涼感と大人っぽさを兼ね備えたビジュアルで見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは、「なんでこんなにかわいいの？」「夏の女神」「素敵すぎる」「大好き」といったコメントが寄せられている。

（写真＝カズハInstagram）

なお、カズハが所属するLE SSERAFIMは、現在ワールドツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT'」を展開中。さらに、同ツアーのアンコール公演となる初の東京ドーム公演「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT'ENCORE IN TOKYO DOME」を11月18・19日に開催予定だ。

◇カズハ プロフィール

2003年8月9日生まれ、大阪府出身。本名は中村一葉。幼い頃からバレエを学び、高校1年生の2020年から約2年間、オランダでバレエ留学を行った。バレエ留学中に現所属事務所SOURCE MUSICのオンラインオーディションに応募し、合格。2022年5月、LE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。170cmの長身とバレエ経験から来る柔軟性を生かしたダンスで大きな注目を集めた。