平河悠が今季初ゴール！ ブリストル・シティのカラバオ杯2回戦進出に貢献
ブリストル・シティ（イングランド2部）に所属するFW平河悠が、途中出場から今季初ゴールを記録した。
カラバオ・カップ1回戦が12日に行われ、ブリストル・シティはミルトン・キーンズ・ドンズ（イングランド4部）と対戦した。6分にジェイソン・ナイトのゴールで先制すると、ベンチスタートとなった平河は後半開始から出場。61分にはペナルティエリア内でクロスをトラップした平河がドリブルでタイミングを計りながら右足を振り抜き、追加点を挙げた。
今季公式戦2試合目にして平河に初ゴールが生まれたブリストル・シティはこのまま2−0で試合を終え、2回戦に進出している。なお、勝利に貢献した平河は試合終了までプレーした。
