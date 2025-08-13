ニトリ、ユニクロ、無印良品が駅前にズラリ…渋谷区・笹塚に来てみたら街のポテンシャルに驚いた【京王線】

てんやにスタバまである

渋谷、恵比寿、広尾など人気タウンが属する渋谷区。中にはブランド化しているエリアもあるようですが、「本当に住みやすい街はあるのか？」と考えながら街ブラをしていたところ、京王線の笹塚駅にたどり着きました。

新宿駅からは京王線で１駅、京王新線ですと初台〜幡ヶ谷を経て３駅。都営新宿線と直通しており、市ヶ谷、九段下、神保町など乗り換えで使いやすい駅まで一本でGOできます。

「笹塚行きの電車は見たことあるけれど、降りたことはない…」という方も多いのではないでしょうか。実際に現地を訪れてみると、「これは…メチャクチャ暮らしやすいのでは？」と本音が漏れました。詳しく説明していきます。

駅の改札を出ると目の前には、線路ガード下を活用したアーケード「京王クラウン街」があります。吉野家やケンタッキー、ロッテリアやてんやなど、さっと入りやすいチェーンの飲食店に加えて、今話題のトッピングが選べる麻辣湯店、寿司店や焼肉店など、当分の外食はここで解決できそうなくらいの選択肢が。

京王クラウン街でいつも満員で賑わっているのはスターバックス・カフェ。実はこの付近「スタバ不毛地帯」で、笹塚から二駅隣の明大前駅、下北沢や代々木上原まで出ないと店舗がありません。近隣住民には重宝していることでしょう。

駅を出て右側（下北沢方面）には京王グループが運営する商業施設「フレンテ笹塚」が。この施設には精肉店・鮮魚店のほか、ABCマートにメガネのZOFF、そしてユニクロ、無印のコンパクトな形態「無印良品500」がテナントとして入っています。

最寄り駅（ほぼ）直結にユニクロと無印ーー。現代日本において、これほどQOLを高めてくれる動線はありません。さすがに毎日通うことはなくても、思えば「ユニクロに行くため（だけ）に、休日着替えて準備して、（わざわざ）街まで出る」ことはないでしょうか。最寄りにあれば、仕事の帰り道やスキマ時間に用事を済ませることができます。休日の時間の使い方がかわるような気がします。

地元の人気店も多数、探しがいがある街

ユニクロ、無印とくれば…もうひとつあって欲しいのが「ニトリ」ですよね。「日用三銃士」と言えばいいか、とにかくお世話になりっぱなしですが、大丈夫です。フレンテ笹塚の道路を挟んだ向かいの商業施設「TWENTY ONE」に、「ニトリデコホーム」が入っています。

TWENTY ONEにはランチでいつも行列のチェーン店「大戸屋」に紀伊国屋書店など、街にあって嬉しいさまざまな業態のテナントがあります。特に書店、最近は最寄り駅にない街も増えてきていますから貴重です。

地下には高級スーパー「クイーンズ伊勢丹」が入っています。そう、この街…スーパーがいっぱいあるのです。笹塚駅の改札を出て左、甲州街道側に出るとすぐにライフスーパーが。さらに甲州街道を渡るとサミットストアがあり、少し歩くと業務スーパーまであります。

駅に戻ればカルディ、そして成城石井と痒い所に手が届く小売店も。価格や品質を吟味しながら日々の買い物ができるのは、想像以上に捗ります。

チェーン店が連なる商業施設と対照的に、下北沢方面に伸びる「観音通り商店街」、中野方面に伸びる「十号通り商店街」と、ローカルな雰囲気を残した親しみやすい商店街もあります。ちなみに十号通り商店街には、話題のカプセルガチャ専門店「カプセル楽局」が店舗をオープンさせています（参考記事：ゲオが仕掛けるガチャガチャ専門店「カプセル薬局」の躍進…あえて「地域の商店街」に出店する理由）。

いつでも頼りになるのがチェーン店です。徒歩圏内にチェーン店なんて「なんぼあってもいいですからね」。ただ、都心の再開発地域だと、型通りのきれいな街並みに作り変えられていることも多く、せっかくその街に住むメリットを感じられないことがあります。

その点で笹塚は、利便性と風情を兼ね備えた理想的な街並みではないでしょうか。駅の周りには毎日行列の人気洋食店「ロビン」、遠方からもお客さんが集う「オパン」、これまた行列のそば店「石臼挽き手打蕎麦 蒼凛」など注目点が点在しています。散歩のしがいがありますね。

レジャーでは、街のランドマーク「笹塚ボウル」。ただの老舗ボウリング場ではなく、週末はDJやフードのイベントも展開する新しいスポットになっています。またサウナ好きには「聖地」のひとつとされているサウナ施設「マルシンスパ」があるのも笹塚。ニッチなカルチャーの集積地にも役立っています。

デメリットを挙げるなら…？

新宿までは先述のとおり京王線で一本ですが、渋谷方面へもバスでアクセス可。また自転車を漕げば下北沢、中野エリアにも行くことができます。一方で下北沢のように複数路線が乗り入れているわけではないので、駅の混雑は限定的。すでに三井不動産レジデンシャルのタワーマンション「パークタワー渋谷笹塚」の建設が進んでおり、今後の資産価値高騰の可能性も高まっています。

あえてデメリットを挙げるとすれば、甲州街道および首都高が通ることに伴う弊害は避けられないこと、徒歩圏内に大病院がないことでしょうか。また、最近は笹塚の民泊を利用する外国人観光客の数も増えてきているようです。

ただ、デメリットを加味しても、利便性とローカル感を兼ね備える笹塚には高いポテンシャルがあるように感じました。ではこの街がナンバーワン…？いえ、まだまだ住みやすい街があるような気がします。果たして「最も住みやすい街」は、そしてその条件とは…。まだまだ探し求めていきましょう。

