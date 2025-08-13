橋本環奈「過去に戻りたいと思ったことが1回もない」前に進みたい
女優の橋本環奈（26歳）が、8月13日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。「過去に戻りたいと思ったことが1回もない」と話し、旅行で写真を撮らないという眞栄田郷敦の考え方を「めっちゃいいと思う」と賞賛した。
映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」のイベントに登場した橋本と眞栄田郷敦が、番組のインタビューに対応。「この映画では体が見つかるまで同じ日が繰り返されますが、逆にループしたい瞬間はありますか？」と質問を受ける。
これに橋本は「過去に戻りたいと思ったことが1回もないんですよ。本当に前に進みたい」と話し、「思い出とかも『ずっと覚えていたい』と思うから、いい思い出だと思っていて。時間が経つにつれて色褪せていったりとか、それも含め思い出だし、ずっと思い出したいと思ういい思い出は、思い出で閉じ込めておきたい」と語る。
眞栄田も「一緒ですね。僕は写真も撮らないんですよ、旅行とか行って。写真を撮ったらそれで終わりそう。記憶が薄れてきたら、もう1回、行ってみようかな」と話し、橋本は「めっちゃいいと思う」「見返せちゃうしね」「いい考え方」と頷く。
そして橋本は「旅行とかよく行くんですけど、見返すとラーメンの写真しかないやん、みたいなの結構あったりして。いまの考え方、すごい好き。めっちゃいいなと思いました」と語った。
