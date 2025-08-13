◇第107回全国高校野球選手権第8日 2回戦 健大高崎 ― 京都国際（2025年8月13日 甲子園）

史上初の「前年春夏王者の夏初戦対決」となった2回戦で、24年選抜王者の健大高崎（群馬）が3回に3点を挙げて3―2と逆転した。

背番号10の先発左腕・下重賢慎（3年）が初回2失点。先頭打者に初球を中前打されると、1死後にヒットエンドランを決められて一、三塁、次打者に初球セーフティースクイズ（記録は犠打野選）と、わずか8球で先制を許した。さらに2死後、適時打で1点を追加された。

しかし3回、1死後に1番・石田雄星（2年）が絶妙なセーフティーバントを転がし、一塁悪送球で二進。2番・加藤大成（3年）、3番・秋山潤琉（3年）の連続死球で満塁とし、2死後に5番・小堀弘晴（3年）の打席で京都国際の先発・西村一毅（3年）の暴投により1点。さらに二、三塁から、初回の好機では空振り三振だった小堀が三塁線を破る2点適時二塁打を放ち、昨夏の優勝投手から3点を奪った。

健大高崎は最速158キロを誇る背番号1の右腕・石垣元気（3年）がベンチスタートとなっている。