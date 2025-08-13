銀座コージーコーナー×旬コラボ！シャインマスカットフェア8/15スタート

夏のご褒美スイーツにぴったりな、銀座コージーコーナーの「シャインマスカットフェア」が8月15日（金）から全国の生ケーキ取扱店（※）で開催されます。皮ごと食べられる爽やかな甘みのシャインマスカットを贅沢に使用し、白桃やヨーグルトクリームと組み合わせた多彩なケーキが勢ぞろい。見た目も味わいも華やかな期間限定スイーツで、夏のティータイムを彩りませんか。

旬を味わうシャインマスカットの魅力

ジューシーで上品な甘さが特徴のシャインマスカットは、種がなく皮ごと食べられる手軽さが魅力。ヨーグルト風味クリームと合わせた「シャインマスカットショート」（税込604円）。

コクのあるクリームとふわふわスポンジを重ねた「贅沢シャインマスカットショート」（税込734円）。

爽やかな見た目で見た目が涼しい「コージープリンセス（シャインマスカット）」（税込734円）。

味わいの異なるショートケーキが登場します。果実そのものの美味しさを存分に堪能できるラインアップです。

不二家のケーキに“平成ギャル”が蘇る！懐かし可愛い1990’sティラミス

白桃との出会いで広がる味のハーモニー

とろける食感の白桃と組み合わせたスイーツも見逃せません。香ばしいタルト生地にピーチ風味クリームとカスタードを重ねた「シャインマスカットと白桃のタルト」（税込702円）。

9枚のクレープとマスカルポーネクリームを重ねた「ミルクレープ（シャインマスカット＆白桃）」（税込702円）。

華やかでボリューム感たっぷり。特に6.5号サイズのミルクレープ（税込5,961円）は、記念日やお祝いにもぴったりな存在感です。

ネット予約＆限定商品情報

「シャインマスカットのデコレーション（4号）」（税込3,132円）は、ネット予約も可能。予約は8月10日（日）10:00～10月26日（日）までで、お渡しは8月15日（金）～10月31日（金）まで。

一部商品は事前予約限定のため、購入希望の場合は早めのチェックがおすすめです。

※なお、北海道・九州地方および福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県には生ケーキ取扱店がありませんのでご注意ください。

夏のひとときを、旬果スイーツとともに

瑞々しいシャインマスカットを贅沢に使った銀座コージーコーナーの期間限定スイーツは、この季節だけの特別なご褒美。白桃やヨーグルトクリームとの組み合わせは、ひと口ごとに新しい発見をもたらしてくれます。

おうちでのティータイムや大切な人とのお祝いシーンに、旬の果実が織りなす華やかなケーキを添えて、心と舌を満たすひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♪