「シンプルだからこそ」森香澄、ほっそり美脚チラ見せのモデルショットに反響！ 「思わずトリコ」
ファッション誌『ar』（主婦と生活社）の公式Instagramは8月12日、投稿を更新。元テレビ東京アナウンサー・森香澄さんのモデルショットを披露しました。
8日発売の同誌9月号のファッション企画に登場している森さん。本誌では「プチバトー」のTシャツを着こなす森さんのモデルショットがほかにも掲載されているようです。この投稿には12日時点で数多くの「いいね！」が寄せられています。
森香澄さんの美脚チラ見せモデルショットを披露！同アカウントは、「この夏ゼッタイ欲しいマストバイなTシャツ『プチバトー』@petitbateau_jp」「シンプルだからこそ、どんなコーデにもマッチする万能Tは着回し力も着心地もバツグン 森香澄が魅せる、一度着たら思わずトリコ」とつづり、森さんのモデルショットを3枚投稿しています。1枚目は、ピンクフレームのサングラスをかけてソフトクリームを食べるポップな写真、2枚目は白いTシャツにデニムパンツを合わせた爽やかなショット。3枚目では、黒いミニ丈スカートからほっそりとした美脚を披露しています。
吉岡里帆さんのチャイナドレス姿も！同アカウントは、別投稿で同誌9月号のカバーを飾る俳優・吉岡里帆さんの撮影の様子を動画で公開しています。吉岡さんが黒い肩出しドレスや白いキャミソールワンピース、チャイナドレス姿でポーズをとる様子を披露し、誌面の特集企画への期待感が高まります。気になる人は、ぜひ本誌と合わせてチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)