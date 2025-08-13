加藤あい、デニムショートパンツで美脚披露 42歳の変わらぬスタイルに反響「変わらず美人だ！」
俳優の加藤あい（42）が12日、自身のインスタグラムを更新し、デニム地のショートパンツから美脚をのぞかせた夏らしいコーディネートを披露した。
【写真】デニム地のショートパンツから美脚を披露した加藤あい
投稿では「Coffee and summer breeze」とつづり、「夏になると可愛いアンクレットを探したくなる私です」とコメント。カジュアルで爽やかな夏を感じさせる装いとなっている。
この投稿にフォロワーからは「サングラスにうつるカメラマンは娘ちゃんかなぁ？？ ショートパンツかわいぃ」「ウルトラ綺麗」「顔小さ過ぎ」「20代後半ぐらいの相変わらず美人だ！」「まだまだ若いねー」などのコメントが届いている。
