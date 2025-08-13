東京市場 ピボット分析（クロス円）
ユーロ円
終値172.60 高値172.86 安値171.93
173.93 ハイブレイク
173.39 抵抗2
173.00 抵抗1
172.46 ピボット
172.07 支持1
171.53 支持2
171.14 ローブレイク
ポンド円
終値199.58 高値200.08 安値198.86
201.37 ハイブレイク
200.73 抵抗2
200.15 抵抗1
199.51 ピボット
198.93 支持1
198.29 支持2
197.71 ローブレイク
スイス円
終値183.32 高値183.40 安値182.26
184.87 ハイブレイク
184.13 抵抗2
183.73 抵抗1
182.99 ピボット
182.59 支持1
181.85 支持2
181.45 ローブレイク
豪ドル円
終値96.54 高値96.84 安値96.21
97.48 ハイブレイク
97.16 抵抗2
96.85 抵抗1
96.53 ピボット
96.22 支持1
95.90 支持2
95.59 ローブレイク
NZドル円
終値88.03 高値88.21 安値87.80
88.64 ハイブレイク
88.42 抵抗2
88.23 抵抗1
88.01 ピボット
87.82 支持1
87.60 支持2
87.41 ローブレイク
カナダドル円
終値107.35 高値107.76 安値107.20
108.23 ハイブレイク
108.00 抵抗2
107.67 抵抗1
107.44 ピボット
107.11 支持1
106.88 支持2
106.55 ローブレイク
