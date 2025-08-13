東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6530　高値0.6540　安値0.6482

0.6611　ハイブレイク
0.6575　抵抗2
0.6553　抵抗1
0.6517　ピボット
0.6495　支持1
0.6459　支持2
0.6437　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5955　高値0.5966　安値0.5913

0.6029　ハイブレイク
0.5998　抵抗2
0.5976　抵抗1
0.5945　ピボット
0.5923　支持1
0.5892　支持2
0.5870　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3772　高値1.3806　安値1.3754

1.3853　ハイブレイク
1.3829　抵抗2
1.3801　抵抗1
1.3777　ピボット
1.3749　支持1
1.3725　支持2
1.3697　ローブレイク