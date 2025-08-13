東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6530 高値0.6540 安値0.6482
0.6611 ハイブレイク
0.6575 抵抗2
0.6553 抵抗1
0.6517 ピボット
0.6495 支持1
0.6459 支持2
0.6437 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5955 高値0.5966 安値0.5913
0.6029 ハイブレイク
0.5998 抵抗2
0.5976 抵抗1
0.5945 ピボット
0.5923 支持1
0.5892 支持2
0.5870 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3772 高値1.3806 安値1.3754
1.3853 ハイブレイク
1.3829 抵抗2
1.3801 抵抗1
1.3777 ピボット
1.3749 支持1
1.3725 支持2
1.3697 ローブレイク
